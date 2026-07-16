Vom ersten Viertaktmotor zur KI-Plattform: DEUTZ zeigt digitale Transformation im deutschen Maschinenbau

Beim exklusiven Kunden-Event von TechDivision, dem VDMA und Adobe zeigt DEUTZ wie digitalen Transformation im deutschen Maschinenbau gelingt.

Wie gelingt digitale Transformation in einem Traditionsunternehmen des deutschen Maschinenbaus? Antworten darauf lieferte das Kundenevent "Next Level B2B", zu dem die TechDivision GmbH gemeinsam mit dem VDMA NRW und Adobe am vergangenen Donnerstag, den 9. Juli 2026, zu ihrem Kunden DEUTZ AG in das DEUTZ Technikum nach Köln eingeladen hatte. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich klassische Industrieunternehmen im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz neu aufstellen und DEUTZ lieferte dafür ein anschauliches Beispiel.

Den Auftakt machte Andreas Schmidt, CEO Business Unit Service bei DEUTZ, mit einer Vorstellung des Unternehmens. Im Anschluss ordnete Kai Hudetz vom IFH Köln aktuelle Zukunftsstrategien im B2B-Commerce ein. Ein zentraler Programmpunkt war die Präsentation des neuen, globalen B2B-Ersatzteileshops von DEUTZ durch Christian Damm, Maximilian Alex, Christian Holtz und Stefan Regniet. Der Shop ist hybrid an die bestehende SAP-Systemlandschaft angebunden - aktuell noch an SAP R/3, ab dem 1. Januar 2027 dann an SAP S/4HANA. Die TechDivision GmbH hat das Projekt als technologischer Partner begleitet.

Wie DEUTZ Künstliche Intelligenz im eigenen Haus einsetzt, zeigten CIO Prof. Dr. Christian Hürter und Niklas Cox anhand der unternehmenseigenen KI-Plattform "OttoVerse", benannt nach Nicolaus August Otto, der 1876 bei DEUTZ den ersten funktionsfähigen Viertaktmotor der Welt entwickelte.

In einem anschließenden Streitgespräch, moderiert von Kevin Löpke vom VDMA, diskutierten Christian Hürter, Prof. Dr. Nils Finger, Kai Hudetz, Hartmut Koenig (Adobe) und Stefan Willkommer (TechDivision) über die Herausforderungen der Digitalisierung und den wachsenden Bedarf an KI im Mittelstand. Trotz des Formats "Streitgespräch" herrschte in weiten Teilen Konsens - unter anderem bei den Kernaussagen "einfach mal machen" und "man muss gerade auch in der heutigen Zeit auch mal gönnen können", die DEUTZ-CIO Hürter den Gästen mit auf den Weg gab.

Prof. Dr. Nils Finger von der CBS International Business School brachte dabei unter anderem folgende Einschätzungen aus Strategie- und Supply-Chain-Sicht in die Diskussion ein:

- Der Maschinenbau ist nicht digital rückständig, sondern digital ungleich unterwegs: Nahezu alle großen Unternehmen der Branche verfügen über eine Digitalstrategie, bei kleineren Unternehmen ist es nur rund die Hälfte.

- KI liefert heute vor allem dort verlässliche Ergebnisse, wo sich Muster wiederholen: etwa bei Bedarfsprognosen, Bestandsoptimierung oder Predictive Maintenance. In echten Krisensituationen, die per Definition einmalig sind, stößt sie noch an Grenzen.

- Laut einer MIT-Studie aus dem Jahr 2025 erzeugen 95 Prozent der GenAI-Piloten keinen messbaren Effekt auf das Ergebnis; meist aus organisatorischen, nicht technologischen Gründen. Erst saubere Daten- und Systemgrundlagen, dann KI.

- Zu große Abhängigkeit von einzelnen IT-Produkten ist ein Lieferkettenrisiko, das in vielen Unternehmen bislang zu wenig Beachtung findet.

Einen besonderen Schlusspunkt setzte DEUTZ mit dem weltweit ersten Viertakt- Versuchsmotor von 1876, der zum Abschluss der Veranstaltung live gestartet wurde - ein Sinnbild für 160 Jahre Wandel des Unternehmens. Ein Teilnehmer brachte die Stimmung im Anschluss auf den Punkt: "…keins der Events davon so wie das heute hat so motiviert…"

DEUTZ als Paradebeispiel für digitale Transformation

Mit der Kombination aus globalem B2B-Ersatzteileshop, eigener KI-Plattform und einer 160-jährigen Unternehmensgeschichte zeigte DEUTZ beim Event "Next Level B2B" eindrücklich, wie ein Traditionsunternehmen der deutschen Industrie Digitalisierung nicht nur als IT-Thema, sondern als strategische Aufgabe versteht. Für TechDivision, VDMA NRW und Adobe steht DEUTZ damit exemplarisch für Unternehmen, die den digitalen Wandel in der Industrie aktiv gestalten, statt ihn nur zu verwalten.

Weitere Infos zur Digitalisierung bei DEUTZ gibt´s unter:

https://www.techdivision.com/kunden/deutz-partner-shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com