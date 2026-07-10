Raum & Form Seidel erweitert Markenportfolio um Arketipo

Italienisches Design trifft persönliche Beratung: Raum & Form Seidel bietet ab sofort ausgewählte Möbel von Arketipo über Design-Kiste an.

Italienische Designmöbel aus der Region Florenz ab sofort bei Design-Kiste erhältlich - persönliche Beratung und individuelle Einrichtungsplanung inklusive

Nürnberg, 10. Juli 2026 - Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert das Sortiment ihres Onlineshops Design-Kiste um Möbel des italienischen Herstellers Arketipo . Kundinnen und Kunden können ab sofort ausgewählte Sofas, Betten und Tische der Marke entdecken und individuell konfigurieren lassen. Damit ergänzt der Nürnberger Einrichtungsspezialist sein Portfolio um eine Kollektion, die ausdrucksstarke Gestaltung, hochwertige Materialien und italienische Handwerkskunst miteinander verbindet.

Arketipo steht für eine eigenständige, markante Formensprache und eine besondere Aufmerksamkeit für Materialien, Proportionen und Details. Das Unternehmen fertigt seit 1982 hochwertige Polstermöbel und bietet heute ein umfangreiches Sortiment für unterschiedliche Wohnbereiche. Die Kollektion wird in Italien gefertigt und verbindet zeitgenössisches Design mit der handwerklichen Tradition der Region Florenz.

Ausdrucksstarke Möbel für individuelle Wohnkonzepte

Die bei Design-Kiste erhältliche Auswahl umfasst verschiedene Sofas, Betten und Tische von Arketipo . Dazu gehören unter anderem die Sofamodelle Autoreverse, Brown Sugar, Ego, Good Times, Hackman, Starman, Windsor und Back Pack. Ergänzt wird das Sortiment durch Betten wie Autoreverse Dream, Big Night und Windsor sowie den Esstisch Epsilon.

Die Möbel von Arketipo eignen sich sowohl als ausdrucksstarke Einzelstücke als auch als Bestandteile ganzheitlicher Einrichtungskonzepte. Je nach Modell stehen unterschiedliche Größen, Konfigurationen, Bezüge, Farben und Materialkombinationen zur Auswahl.

Dadurch können die Möbel auf die räumlichen Gegebenheiten, den persönlichen Einrichtungsstil und die individuellen Anforderungen ihrer zukünftigen Besitzer abgestimmt werden.

Persönliche Beratung statt anonymer Produktauswahl

Raum & Form Seidel verbindet den Verkauf hochwertiger Designermöbel mit persönlicher Einrichtungsberatung und professioneller Innenarchitektur. Kundinnen und Kunden werden bei der Auswahl geeigneter Modelle, Materialien, Farben und Konfigurationen unterstützt.

In einem unverbindlichen Erstgespräch können räumliche Gegebenheiten, Grundrisse, gestalterische Vorstellungen, Nutzungsanforderungen und das vorgesehene Budget besprochen werden. Auf Wunsch entwickelt das Team von Raum & Form Seidel daraus ein ganzheitliches Raumkonzept, bei dem Möblierung, Beleuchtung, Farben, Materialien und Accessoires aufeinander abgestimmt werden.

Auch die Bestellung, Lieferung und fachgerechte Montage der Möbel können durch das Unternehmen koordiniert werden.

"Arketipo passt hervorragend zu unserem Anspruch, Räume nicht mit beliebigen Möbeln zu füllen, sondern mit Stücken zu gestalten, die Charakter und Persönlichkeit besitzen. Die Kollektion eröffnet unseren Kundinnen und Kunden zahlreiche Möglichkeiten, ausdrucksstarkes italienisches Design mit einer Planung zu verbinden, die auf den jeweiligen Raum, die Nutzung und den persönlichen Stil abgestimmt ist", sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

Mit der Aufnahme von Arketipo baut Raum & Form Seidel insbesondere den Bereich hochwertiger Polster- und Wohnmöbel weiter aus. Das Angebot reicht von großzügigen Wohnlandschaften und modularen Sofalösungen bis zu Betten und Tischen, die als prägende Gestaltungselemente innerhalb eines Interieurs eingesetzt werden können.

Interessierte können die Arketipo-Kollektion ab sofort auf Design-Kiste entdecken und eine kostenlose, unverbindliche Anfrage zu ihrem Wunschmodell stellen. Die Beratung ist telefonisch, per E-Mail und nach Vereinbarung auch persönlich am Unternehmensstandort in Nürnberg möglich.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

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