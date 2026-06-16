Erste Trendwende seit 2018: 5,67 Millionen Deutsche überschuldet

Überschuldung und finanzielle Notlagen in Deutschland 2025

MyWage Research Report No. 02 / 2026

Überschuldung und finanzielle Notlagen in Deutschland 2025

Nach Jahren des Rückgangs ist die Zahl der überschuldeten Personen in Deutschland 2025 erstmals wieder deutlich gestiegen: 5,67 Millionen Menschen " 8,16 Prozent der Erwachsenenbevölkerung " gelten als überschuldet, 111.000 mehr als im Vorjahr (Creditreform SchuldnerAtlas 2025).

Besonders betroffen: Junge Erwachsene zwischen 25 und 34 Jahren weisen mit 14,2 Prozent eine mehr als 1,7-fach höhere Überschuldungsquote als der Bundesdurchschnitt auf. Alleinerziehende sind 3,4-fach überdurchschnittlich gefährdet. Als häufigster Auslöser nannten 27,7 Prozent der Betroffenen laufende Lebenshaltungskosten " ein direkter Fingerabdruck der Inflationsphase 2021-2023, die einkommensschwache Haushalte strukturell über die Grenze zur Überschuldung gedrückt hat.

Im März 2026 hatten 13,5 Prozent der deutschen Erwachsenen ihr Konto überzogen " der Höchstwert seit Erhebungsbeginn der smava / Innofact AG-Datenreihe (Dezember 2021). 34,8 Prozent der Überzieher standen mit mehr als 2.000 Euro im Minus. Der durchschnittliche Dispozinssatz liegt bei 11,28 Prozent p.a. (smava Marktübersicht 2026) " ein teures Dauermittel, das kurzfristig Luft verschafft, aber den Schuldenkreislauf beschleunigt.

Regionalanalysen zeigen starke Unterschiede: In strukturschwachen Regionen und Großstadtvierteln mit hohem Mietniveau liegt die Überschuldungsquote deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Kreditgenehmigungsrate variiert um bis zu 14 Prozentpunkte zwischen Regionen.

"Nach Jahren des Rückgangs steigt die Überschuldung wieder " und das in einer Phase historisch niedriger Arbeitslosigkeit. Das ist ein Warnsignal: Die Puffer sind aufgebraucht. Immer mehr Menschen greifen auf Dispositionskredite zurück, die kurzfristig Luft verschaffen, aber langfristig in die Schuldenfalle führen."

Robert Moukabary " Gründer, MyWage GmbH

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