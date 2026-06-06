Spaß, Abenteuer und eine ganz besondere Freundschaft

Wo Nepomuck und Finn auftauchen, ist Chaos vorprogrammiert und Langeweile ein Fremdwort.

Sie nehmen ihre kleinen und großen Leser mit auf eine Reise voller spannender Abenteuer, überraschender Wendungen und einer großen Portion Humor.

Doch trotz aller Streiche steht im Kern der Erzählung ein zeitloses und wichtiges Thema: wahre Freundschaft und tiefes, gegenseitiges Vertrauen.

Buchtipp: Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

Zum Buch geht es hier:

https://buchshop.bod.de/neue-abenteuer-mit-nepomuck-und-finn-britta-kumm...

Produktinformation:

Taschenbuch: 112 Seiten

ISBN-10: 3749454280

ISBN-13: 978-3749454280

Auch als E-Book erhältlich!

Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Nepomucks und Finns Wintermärchen: ISBN: 978-3-6951-2561-6

Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon, ISBN: 978-3-7578-5446-1

Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen, ISBN:? 978-3-7562-3240-6

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN: 978-3-7543-7358-3

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN: 978-3-7519-9747-8

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7504-0772-5

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7448-9014-4

Nepomuck und Finn haben auch eine Seite bei Facebook.

Dort stellen sie ihren menschlichen Freunden interessante Bücher und Seiten vor.

Ebenso berichten sie natürlich von sich, denn ihre Menschenfreunde liegen ihnen sehr am Herzen.

Ein Besuch lohnt sich.

https://www.facebook.com/pg/Neues-von-Nepomuck-und-Finn-114170493329312/...

Mehr über Nepomuck und Finn unter:

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/