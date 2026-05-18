Matt König will endlich wieder lustvoll "Tanzen"

Der Schlager tanzt sich durch die Welt.

Mit seiner neuen Single "Tanzen" liefert Matt König einen energiegeladenen Soundtrack für all jene Momente, in denen das Leben im Hier und Jetzt pulsiert. Der Song verbindet treibende Beats mit einer klaren Botschaft: loslassen, den Augenblick feiern und sich ganz der Musik hingeben.

"Lass uns tanzen, lebe den Moment" - diese Zeilen stehen im Zentrum eines Songs, der pure Lebensfreude transportiert. Jeder Schritt wird zum Ausdruck von Glück, jede Bewegung zur Sprache der Emotionen. "Tanzen" ist mehr als nur ein Song - es ist ein Gefühl von Freiheit, getragen von ungebremster Energie und einer Dynamik, die ansteckt.

Die Atmosphäre des Songs zieht sofort in ihren Bann: Wenn die Musik einsetzt, gibt es kein Halten mehr. Alle tanzen mit, vereint in einer getanzten Symphonie, die Grenzen verschwimmen lässt und Menschen zusammenbringt.

Mit "Tanzen" gelingt es, den Puls der Nacht einzufangen und gleichzeitig eine zeitlose Hymne für das Leben zu erschaffen - intensiv, euphorisch und voller Leidenschaft.

An nichts denken, einfach Tanzen und sich treiben lassen.

Über den Künstler:

Matt König bringt immer wieder neue Singles auf den Markt. Nicht jeder Song lässt sich leicht in das Genre Schlager einordnen. Einordnungen mag Matt König sowieso nicht. Er macht einfach die Songs, die ihm gefallen und gefallen sollen. Schlager, Pop, Ballade oder irgendwas dazwischen.

Seit sehr vielen Jahren tritt er als Sänger und Entertainer auf.

Gern wird Matt König mit seinen Schlagerprogrammen gebucht, stimmungsvoll sowohl mit eigenen als auch bekannten Partyhits.

Er passt seine Programme der jeweiligen Veranstaltungsart an, von Schlagergalas bis hin zu Schlagerparty- und Weihnachtsprogrammen.

Matt König moderiert Veranstaltungen der verschiedensten Art in ganz Deutschland und kann in die Programme gern auch Gesangsblöcke einbauen. Er moderiert Promotion- und Unterhaltungsveranstaltungen bis hin zu Sportgalas und Talkrunden. Mit rund 150 Operetten- und Straußgalas gastierte er in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden.

Viel Spaß mit der aktuellen Single "Tanzen".

Der Song ist ab 15.Mai 2026 auf allen relevanten Streaming- und Download-Portalen verfügbar.

Quelle: Büro Matt König

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