Syntax sorgt mit neuen KI-gestützten Application Management Services für massiven Effizienzschub im SAP-Management

Weinheim, 28. April 2026 --- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, bietet ab sofort neue KI-gestützte Application Managed Services (AMS) für SAP-Umgebungen an. Das neue AI-First AMS Supportmodell nutzt eine eigens entwickelte und mit dem tiefen SAP Know-how von Syntax angereicherte KI-Plattform. Diese ist darauf ausgelegt, SAP-Landschaften effizienter zu betreiben und so Kapazitäten für Innovationen freizusetzen.

SAP-Landschaften in Hybrid- und Cloud-Umgebungen werden zunehmend komplexer. Traditionelle Supportmodelle stoßen dabei an ihre Grenzen. Die AI-First AMS von Syntax integrieren deshalb künstliche Intelligenz in die täglichen SAP-Supportprozesse. Ergebnis: höhere Systemzuverlässigkeit, mehr Leistung - und das bei bis zu 40 Prozent weniger Supportaufwand.

"Herkömmliche Software-Supportmodelle sind reaktiv und personalintensiv", sagt Alain Dupont, Global Senior Vice President AMS bei Syntax. "In unseren AI-First AMS kombinieren wir KI mit unserer eigenen SAP-Expertise. Unternehmen verbringen weniger Zeit mit der Wartung komplexer Landschaften und können sich stärker auf Optimierung und Innovation konzentrieren."

Intelligentes Management für SAP-Landschaften

Das AI-First AMS von Syntax bietet folgende Funktionen:

-- Höchste SAP-Expertise: umfassender Service und Support für SAP ECC, SAP S/4HANA, SAP Cloud ERP sowie Business-Anwendungen in On-Premise-, Cloud- und Hybridumgebungen

-- End-to-End-Ticketbearbeitung: KI bearbeitet das tägliche Ticketvolumen autonom - für schnellere Lösungszeiten und zuverlässigen Support

-- Kontinuierliche Optimierung: Echtzeit-Überwachung sorgt für zuverlässigen Betrieb, optimierte Performance, saubere Kostensteuerung

-- Proaktiver Support: Die Kombination aus KI-Agenten und SAP-Beratungskompetenz stellt sicher, dass Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden

-- Mehr Freiraum für Innovationen: KI-gesteuerte Automatisierung reduziert den Support-Aufwand, und die IT-Teams können sich auf strategisch wertvolle Initiativen konzentrieren

-- Boutique @ Scale: Erfahrene SAP-Experten bieten persönlichen Support, unterstützt durch ein globales, mehrsprachiges 24×7-Servicemodell

Erfolgreiche Pilotprojekte bei ersten Kunden

Sara Colella, Director IT Processes and Continuous Improvement bei Novexco, einem kanadischen Großhändler für Bürobedarf, berichtet von messbaren Ergebnissen: "Wir haben die Gesamtbetriebskosten gesenkt und eine Genauigkeit von etwa 96 Prozent. Was früher Stunden dauerte, ist nun in maximal einer Stunde erledigt. Unser Team hat mehr Zeit für Innovation und wichtige Business-Themen."

Auch Avril Supermarché Santé, eine Bio-Lebensmittelkette aus Quebec, Kanada, setzt bereits auf die neue Lösung. Dazu IT-Director Jean-Francois Tanguay: "Die Zusammenarbeit mit Syntax hilft uns, unser SAP-Management rundum zu modernisieren. Dank KI-gestützter Automatisierung laufen unsere Systeme jetzt effizienter, und unser IT-Team kann sich intensiver um strategische Initiativen kümmern."

Syntax

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