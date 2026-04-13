Ploom Planet: Eine Festivalwelt, die Marken erlebbar macht

Wie wird aus einer Marke ein Erlebnis? Mit dem „Ploom Planet“ zeigt die Düsseldorfer Werbeagentur Rothkopf & Huberty, wie immersive Architektur und strategisches Brand Experience Design neue Maßstäbe im Festivalmarketing setzen.

Festivals sind Orte intensiver Emotionen, Begegnungen und Erlebnisse. Genau hier setzte Rothkopf & Huberty an, als die Agentur für JT International ein neues Markenerlebnis für Ploom entwickelte. Ziel war es nicht, ein Produkt zu präsentieren, sondern eine Welt zu schaffen, in der sich die Marke authentisch entfalten kann.

Das Ergebnis: der „Ploom Planet“. Statt klassischer Promotion entstand eine begehbare Erlebnislandschaft, die Besuchende aktiv einbindet und zum Verweilen einlädt. Architektur, Licht und Interaktion verschmelzen zu einem Gesamterlebnis, das die Marke auf allen Ebenen spürbar macht.

Ein zentrales Gestaltungselement ist die sogenannte „Connector Line“, die sich als leuchtende Struktur durch das gesamte Areal zieht. Besonders bei Nacht verwandelt sie die Installation in ein visuelles Highlight und zieht Besucher:innen schon aus der Ferne an.

Mit über 17 Metern Höhe und mehreren Ebenen bietet der Ploom Planet Raum für unterschiedlichste Erlebnisse: von persönlichen Beratungsgesprächen über interaktive Tools bis hin zu Entertainment-Angeboten und einer eigenen Bühne. Die Festivalgäste tauchen in eine Welt ein, die Information und Unterhaltung nahtlos verbindet. Auch Nachhaltigkeit wurde von Beginn an mitgedacht. Der Einsatz recycelter Materialien sowie effiziente Logistiklösungen unterstreichen den Anspruch, nicht nur kreativ, sondern auch verantwortungsvoll zu arbeiten.

Die Entwicklung des Projekts erfolgte in enger Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen: von Architektur über Design bis hin zu digitaler Planung. Innerhalb weniger Monate entstand so ein komplexes Modul, das sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt.

Der Ploom Planet zeigt, wie modernes Brand Experience Marketing funktioniert: nicht durch reine Sichtbarkeit, sondern durch echte Erlebnisse. Marken werden nicht mehr nur kommuniziert – sie werden spürbar.

Die vollständige Case Study mit weiteren Einblicken finden Sie hier:

https://www.rothkopf-huberty.de/blog/case-study-ploom-planet/

Rothkopf & Huberty gehört seit über 30 Jahren zu den führenden Agenturen für Live-Marketing und Markeninszenierung auf Festivals und Events. Mit über 450 realisierten Projekten entwickelt das Unternehmen innovative Erlebnisformate, die Marken nachhaltig erlebbar machen. Zu ihren Kunden zählen u.a. LAMY, ploom, Converse, Camel, American Spirit, DRUM, RheinEnergie, SKM, H&M und viele mehr.