Zetes und HEINEKEN France: Langjährige Partnerschaft stärkt industrielle Leistungsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit

Paris, 7. April 2026 – HEINEKEN, eines der führenden französischen Brauereiunternehmen, setzt auf die industrielle Identifizierungslösung ZetesAtlas, um die wachsenden Erwartungen seiner Kunden an Rückverfolgbarkeit und Automatisierung zu erfüllen. An allen Standorten des Konzerns in Frankreich ist die Lösung im Einsatz. Die strategische Partnerschaft mit Zetes basiert auf einer gemeinsamen Vision von Operational Excellence und Kundenzufriedenheit.

ZetesAtlas: Antwort auf die neuen Herausforderungen für die Rückverfolgbarkeit

Um mit den sich weiterentwickelnden Verordnungen im Lebensmittelvertrieb Schritt zu halten, führte HEINEKEN France vor einigen Jahren die industrielle Identifizierungslösung ZetesAtlas in Kombination mit automatischen Etikettiersystemen von Zetes ein. Sie gewährleistet eine fehlerfreie Rückverfolgbarkeit der Produkte ab den Verpackungslinien. Von den Verpackungsmaterialien (Verschlüsse, Flaschen) bis zu den auf Paletten geladenen Enderzeugnissen wird jedes Element genau erfasst und die Daten werden unmittelbar an das Informationssystem (SAP) des Unternehmens gesendet.

Spitzenleistung durch Ausrollung im gesamten Unternehmen

Dank der schnellen Einführung spielt ZetesAtlas heute eine zentrale Rolle bei der Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Produkten an allen Standorten von HEINEKEN France. Seit mehr als 15 Jahren entwickelt sich die Partnerschaft parallel zum Wachstum des Brauereiunternehmens weiter, stärkt die Kompetenzen der Teams und optimiert kontinuierlich die bestehenden Systeme. Mit inzwischen über 40 implementierten Systemen trägt die präzise, richtlinienkonforme Inline-Identifizierung zu einer optimalen Bestandsverwaltung und einer effizienten Logistics Execution bei.

Modernste Technologie für Echtzeit-Transparenz

Im Zuge der Integration der automatischen Kennzeichnungssysteme MD4000 und MD6000 sowie der Softwarelösung ZetesAtlas gewährleistet HEINEKEN France weiterhin eine optimale Rückverfolgbarkeit seiner Produkte. Die MD4000-Maschinen übernehmen die präzise Etikettierung von Verkaufseinheiten (Packungen und Kisten), während die MD6000-Maschinen Paletten kennzeichnen. Durch die Anbindung an das ERP-System SAP erhalten die Teams Echtzeit-Transparenz entlang der Verpackungslinie bis hin zum Versand.

Langjährige Industriepartnerschaft

HEINEKEN France und Zetes verbindet eine langjährige Partnerschaft, die über die Ausrollung der Technologie hinausgeht und operativen Support und laufendeVerbesserungen umfasst. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet, dass HEINEKEN France auf zuverlässige, flexibel erweiterbare Lösungen zurückgreifen kann, die den gestiegenen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit, Compliance und industrielle Leistung gerecht werden.

„Unsere Partnerschaft mit Zetes umfasst weit mehr als die Beschaffung von Lösungen. Dank der innovativen Produkte und der umfassenden Unterstützung, einschließlich präventiver und korrektiver Wartung, verbessern wir fortlaufend unsere Fähigkeit, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, und profitieren zugleich von einer hohen operativen Verfügbarkeit. Diese langjährige Partnerschaft ist ein wichtiger Hebel zur Optimierung unserer Abläufe“, erklärt Mickaël Knoll, Instandhaltungsleiter bei HEINEKEN France.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

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