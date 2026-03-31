Ostern verschenkt man Erlebnisse – und Flamenco macht garantiert nicht dick

Encuentros Flamencos 2026: Leidenschaft schenken statt Schokolade

München / Berg am Starnberger See – Während Schokohasen kommen und gehen, bleiben echte Erlebnisse für immer. Wer dieses Jahr zu Ostern etwas Besonderes verschenken möchte, findet mit Encuentros Flamencos – nuevo espectáculo 2026 die perfekte Alternative: ein Abend voller Emotion, Musik und Tanz – gemeinsam erleben, gemeinsam genießen.

Am 23. Mai 2026 verwandelt sich das Schloss Kempfenhausen erneut in eine Bühne für feurige Rhythmen und große Gefühle. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt das internationale Ensemble mit einem neuen Programm zurück – intensiver, facettenreicher und voller überraschender Momente.

Unter der künstlerischen Leitung von Sabine Maria Leitner treffen herausragende Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Uruguay und Großbritannien aufeinander. Mit dabei sind unter anderem die charismatische Tänzerin Fabiana Domínguez, der virtuose Flamenco-Gitarrist und Sänger Gonzalo Franco, die ausdrucksstarke Stimme von Nicola Siebert sowie der Münchner Musiker Lupo Danz. Gemeinsam schaffen sie einen künstlerischen Dialog, der Kulturen verbindet und das Publikum mitten ins Herz trifft.

Doch in dieser frühen Phase steht vor allem eines im Mittelpunkt: die wunderbare Gelegenheit, Zeit zu verschenken.

Ein Ticket für Encuentros Flamencos ist mehr als ein Geschenk – es ist ein gemeinsamer Abend, ein Erlebnis, das verbindet, inspiriert und lange nachklingt. Und ganz nebenbei: Es hat null Kalorien, passt in jedes Osternest und sorgt garantiert für leuchtende Augen.

Der historische Rittersaal im Schloss Kempfenhausen – ein liebevoll restauriertes Juwel mit nur 90 Plätzen – bietet dafür den perfekten Rahmen. Persönlich, atmosphärisch und nah dran an der Kunst.

Besondere DanSmart & Nett,k gilt dem Kultursponsor Mirco Maurer Immobilien, dessen Unterstützung dieses Event maßgeblich ermöglicht.

Initiatoren der Veranstaltung, laden Kultur-, Tanz- und Musikliebhaber ein, Ostern dieses Jahr neu zu denken: weniger Zucker, mehr Seele.

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Tickets & Infos

Encuentros Flamencos – nuevo espectáculo 2026

Samstag, 23. Mai 2026

Beginn: 19:00 Uhr | Einlass: 18:00 Uhr

Schloss Kempfenhausen, Berg am Starnberger See

Tickets: 28 €

Erhältlich bei München Ticket, an der Abendkasse oder online unter: ticket.smart-und-nett.de

Wer sind Smart & Nett?

In der Smart & Nett GbR haben Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation vereint. Daraus entstanden ist eine Künstleragentur, ein Verlag und ein Musiklabel, also ein Ganzes, das in sich Synergien schafft und sich stets weiter vernetzt. Das Unternehmen ist in München ansässig.