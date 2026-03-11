Gold im Visier der Zentralbanken - und Silber vor dem nächsten Ausbruch?

Warum Staaten ihre Goldreserven massiv ausbauen, welche strukturellen Kräfte die Edelmetallmärkte antreiben - und weshalb Silber aus charttechnischer Sicht vor einer besonders...

...spannenden Phase stehen könnte.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

an den Finanzmärkten gibt es Entwicklungen, die man nicht als normales Tagesrauschen abtun sollte. Eine davon spielt sich seit geraumer Zeit im Edelmetallsektor ab und sie hat es in sich: Zentralbanken rund um den Globus kaufen Gold in einem Ausmaß, das selbst erfahrene Marktbeobachter aufhorchen lässt.

Das ist kein Zufall. Und schon gar keine Randnotiz. Wenn Staaten in großem Stil Gold in ihre Reserven legen, tun sie das nicht aus Nostalgie, sondern aus Vorsicht. Gold steht in unsicheren Zeiten für das, was viele andere Anlageklassen nicht mehr in gleichem Maß bieten: Vertrauen, Stabilität und Unabhängigkeit.

Für Anleger ist das ein wichtiges Signal. Denn wenn das Fundament unter dem Edelmetallmarkt stärker wird, lohnt sich der Blick nicht nur auf Gold, sondern auch auf Silber. Gerade Silber könnte in den kommenden Jahren besonders spannend werden, weil hier monetäre Nachfrage und industrielle Knappheit zusammenlaufen.

Auf einen Blick:

• Gold profitiert…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Ersteller: SRC Swiss Resource Capital AG

V.i.S.dP: Marc Ollinger

