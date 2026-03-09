fonlos neo stärkt sein B2B2X-Partnerprogramm: colobo, HERO Software und ECRON neu an Bord

Drei neue Partner, ein klares Signal: fonlos neo baut sein B2B2X-Partnerprogramm aus und macht Technikmiete zum skalierbaren Hebel für neue Geschäftsmodelle.

Berlin, 09. März 2026 - fonlos neo baut sein B2B2X-Partnerprogramm weiter aus: Im letzten Monat sind mit Colobo, HERO Software und ECRON drei neue Partner hinzugekommen. Das Programm richtet sich an Unternehmen, die eine Partnerlösung suchen, um Hardware, Software und Services als Technikmiete mit monatlicher Zahlung für ihre Nutzer anzubieten - ob Mitarbeiter oder Kunden. Im Zentrum steht eine synergetische Kooperation: Partner erweitern ihr eigenes Leistungsangebot um Technikmiete, während fonlos neo die Realisierung übernimmt.

B2B2X von fonlos neo - kurz erklärt

Mit B2B2X ermöglichen Partner ihren Nutzern (X) den einfachen Zugang zu aktueller Hardware und optionalen Lifecycle Services - in einer planbaren Monatsrate statt hoher Anschaffungskosten. Das X steht für die Kunden/Nutzer des Partners.

So funktioniert das Partnerprogramm

* Partner-Seite aufrufen: Startseite > Leistungen > B2B2X

* Unverbindlich & kostenfrei als Partner bewerben

* Kooperationsvertrag digital signieren

* Projektgespräch zur Abstimmung individueller Anforderungen

* Loslegen: Partner bieten ihren Nutzern über fonlos neo die Technikmiete an

Vorteile für Partner und Nutzer

* Liquidität: Keine teuren Vorfinanzierungen für schnelllebige Technologie - stattdessen planbare Monatsraten und direkt absetzbare Kosten.

* Umsatzsteigerung: Niedrigere Einstiegshürden für Kunden, weil Beschaffung und Kosten einfacher werden.

* Konzentration auf das Wesentliche: fonlos neo übernimmt Vorbereitung und - bei Bedarf - laufende IT-Aufgaben über Lifecycle Services.

* Kundenzufriedenheit: Nutzer erhalten zeitgemäße Ausstattung und Service - für nachhaltige, stabile Kundenbeziehungen.

* Partner können dafür ein Anfrage-Tool in die eigene Website integrieren oder eine passende Landing Page umsetzen lassen und so direkt Mietanfragen empfangen.

Die neuen Partner im Überblick

colobo

colobo steht für Möbel, Raumplanung und Objektausstattung für gewerbliche Umgebungen - vom modernen Büro bis zu funktionalen Arbeitswelten. Die Synergie mit fonlos neo liegt in der Verbindung aus Arbeitsumgebung und technischer Ausstattung: Wenn Raumkonzepte entstehen, kann die passende Hardware direkt im selben Projekt mitgedacht und bereitgestellt werden - ohne Investitionshürde. Mehr: https://www.colobo.de/

HERO Software

HERO bietet eine cloudbasierte Handwerkersoftware, die Betriebe bei der Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützt - von Angebot und Planung bis zur Rechnung. In der Kooperation ergänzt Technikmiete das Softwareangebot dort, wo sie besonders wirkt: bei Teams im Einsatz, die zuverlässige und kompatible Endgeräte brauchen. So wird aus Softwareeinführung ein praxistaugliches Gesamtpaket für den Handwerker-Alltag. Mehr: https://hero-software.de/

ECRON

ECRON entwickelt Halterungs- und Arbeitsplatzlösungen sowie ergonomische Setups - inklusive Prototyping und individueller Anpassung. Gemeinsam mit fonlos neo entstehen integrierte Lösungen aus Device + Setup: Technik wird nicht nur bereitgestellt, sondern direkt so umgesetzt, dass sie im Arbeitskontext optimal funktioniert - stationär, mobil oder in anspruchsvollen Installationsumgebungen. Mehr: https://www.ecron.de/

Über fonlos neo

fonlos neo ist die B2B-Plattform von fonlos für Technikmiete und IT-Ausstattung als Service. Unternehmen erhalten moderne Endgeräte in planbaren Monatsraten - optional ergänzt um Lifecycle Services, die Betrieb und IT-Aufgaben vereinfachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

fonlos services GmbH & Co. KG

Frau Ludmila Braun

Josef-Nawrocki-Str. 10

12587 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 23477827

web ..: https://www.fonlos.de

email : l.braun@fonlos.de

Die fonlos services GmbH & Co. KG ist ein Dienstleistungsunternehmen der Access over Ownership Ökonomie und betreibt mehrere Unternehmensmarken, die Lösungen rund um Technologieprodukte an hauptsächlich Geschäftskunden anbieten. Dazu zählt die Dachmarke fonlos®, die individuelle Mietprojekte realisiert, die eine professionelle Projektplanung erfordern; fonlos neo, die serviceorientierte Technikmiete für Unternehmen mit festen Laufzeiten ab 12 Monaten; sowie kavar, die Brand für den Recommerce von Miettechnik.

