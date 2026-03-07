Wie Glasfaser und DOCSIS 4.0 die Wohnungswirtschaft zukunftsfähig machen

Mieter erwarten heute in jeder Wohnung stabiles Internet für Streaming, Homeoffice und smarte Anwendungen. Das muss die Wohnungswirtschaft liefern.

Die Wohnungswirtschaft steht vor einer doppelten Herausforderung: Mieter erwarten heute flächendeckend schnelles Internet, stabile TV- und Streaming-Angebote und zuverlässige Telefonie und das in jeder Wohnung, in jeder Etage und in jedem Gebäudeteil. Gleichzeitig sollen Investitionen in die Netzinfrastruktur wirtschaftlich bleiben und sich in Bestandsgebäuden ohne aufwendige Baumaßnahmen umsetzen lassen. Hybride Gigabitnetze, in denen Glasfasertrassen mit modernisierten Koaxialnetzen kombiniert werden, bieten hierfür einen pragmatischen Lösungsweg. Mit dem neuen Standard DOCSIS 4.0 lassen sich über das vorhandene Koaxkabel symmetrische Gigabit-Anschlüsse realisieren, während Glasfaser als leistungsstarker Backbone fungiert. Telkotec begleitet diese Transformation als technischer Dienstleister von der Netzebene bis in die einzelne Wohnung.

"Für viele Wohnungsunternehmen ist die Frage nicht mehr, ob sie Gigabit benötigen, sondern wie sie Bestandsquartiere wirtschaftlich in das Gigabit-Zeitalter bringen", sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer der Telkotec GmbH . "Ein reiner Glasfaserausbau bis in jede Wohnung ist in vielen Gebäuden teuer und baulich aufwendig. Hybride Netze auf Basis von DOCSIS 4.0 ermöglichen es, vorhandene Koaxialstrukturen gezielt weiter zu nutzen - bei gleichzeitig enormen Leistungsreserven im Upload und Download." DOCSIS-4.0-Netze erreichen perspektivisch Übertragungsraten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde und schaffen damit die Grundlage für symmetrische Gigabitanschlüsse über das bestehende Kabelnetz.

In der Praxis bedeutet das: Glasfaserleitungen werden bis an das Gebäude, in den Keller oder in Verteilpunkte herangeführt und dort mit modernisierter Koaxialtechnik kombiniert. Rückkanalfähige Dosen, 1,8-GHz-Verstärker und DOCSIS-4.0-fähige Endgeräte machen das Koaxkabel zur leistungsfähigen "letzten Meile" bis in die Wohnung. Für die Wohnungswirtschaft entsteht so ein Netz, das sich vergleichsweise schnell aufrüsten lässt und gleichzeitig eine hohe Flächenabdeckung bietet - ideal für große Mehrfamilienhäuser und ganze Quartiere. "Das Gigabit kommt in vielen Fällen nicht erst mit dem Bohrer an jede einzelne Wohnungstür, sondern ist über das vorhandene Netz bereits in Reichweite", betont Hecking. "Unsere Aufgabe ist es, diese Potenziale mit den Netzbetreibern gemeinsam zu heben."

Neben der reinen Bandbreite rückt die Netzstabilität immer stärker in den Fokus. Wenn Smart-TVs, Streaming-Boxen, Homeoffice-Arbeitsplätze, Cloud-Gaming, IoT-Geräte und smarte Haustechnik parallel laufen, steigt die Last auf das Netz erheblich. DOCSIS 4.0 nutzt erweiterte Frequenzbereiche, moderne Modulationsverfahren und Full-Duplex-Kommunikation, um diese Last intelligent zu verteilen. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das: ruckelfreie Videokonferenzen, stabile Streaming-Angebote und geringe Latenzen - selbst in Spitzenzeiten. Für die Wohnungswirtschaft entsteht ein Qualitätsmerkmal, das sich direkt in der Mieterzufriedenheit niederschlägt.

Telkotec übernimmt in diesem Kontext die komplette technische Umsetzung in den Netzen seiner Auftraggeber - von der Installation neuer Komponenten über die Migration von Bestandsnetzen bis hin zur Entstörung im laufenden Betrieb. Jeden Monat werden zehntausende Kundenkontakte abgewickelt, Installationen vorgenommen und Störungen behoben. "Wir kennen die Herausforderungen im Feld sehr genau: bauliche Besonderheiten, historisch gewachsene Hausverteilungen, unterschiedliche Gerätestände in den Wohnungen", erklärt Jörg Peil, Geschäftsführer von Telkotec. "Unser Vorteil ist, dass wir Glasfaser- und Koaxnetze als Gesamtsystem betrachten. Wir kümmern uns darum, dass beide Welten effizient ineinandergreifen - so, dass am Ende im Wohnzimmer wirklich die versprochene Leistung ankommt."

Ein wichtiger Faktor für die Wohnungswirtschaft ist dabei die Planbarkeit von Investitionen. Hybride Netze erlauben eine schrittweise Modernisierung: Zunächst werden zentrale Komponenten und Verstärkerstrecken auf DOCSIS-4.0-Niveau gebracht, später können weitere Ausbaustufen folgen. So lassen sich Budget und Ausbaugeschwindigkeit an die eigenen Möglichkeiten anpassen, ohne den Anschluss an die technologische Entwicklung zu verlieren. Gleichzeitig schafft die Aufrüstung der Netze Freiräume für neue Geschäftsmodelle, etwa zusätzliche digitale Dienste, Smart-Building-Lösungen oder Mehrwertangebote rund um Entertainment und Sicherheit.

"Im Ergebnis wird das Kabelnetz vom klassischen TV-Verteilmedium zum vollwertigen Telekommunikationsnetz", fasst Hecking zusammen. "Für die Wohnungswirtschaft ist das eine strategische Chance: Wer jetzt konsequent auf hybride Gigabitnetze setzt, macht Bestandsquartiere attraktiv für die digitale Generation und sichert die Vermietbarkeit über viele Jahre." Telkotec positioniert sich dabei als Bindeglied zwischen Netzbetreibern, Wohnungsunternehmen und Mietern. Die technische Expertise im Feld, kombiniert mit unmittelbarem Kundenkontakt, sorgt dafür, dass Innovation nicht auf dem Papier bleibt, sondern im Alltag der Haushalte spürbar wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Telkotec GmbH

Herr Winfried Hecking

Almerfeldweg 44

59929 Brilon

Deutschland

fon ..: 02961 9210200

web ..: http://www.telkotec.de

email : kundenservice@telkotec.de

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters - Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de