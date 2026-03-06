Auch 2026 wird ein starkes Jahr für Silber

Der Ausblick des Silver Instituts auf den Silbermarkt ist positiv. 2026 wird der Silbermarkt ein sechstes Mal in Folge ein Defizit aufweisen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 06.03.2026, 17:00 Uhr Zürich/Berlin

Nach der außergewöhnlichen Silberpreisrallye sehen die Vorzeichen für den Silberpreis in Sachen Nachfrage und Angebot sehr gut aus. Das physische Silberangebot in London ist knapp. Zum Vorhandensein von geopolitischen Krisen und Kriegen muss nicht viel gesagt werden, sie sind da. Gleiches gilt für die unsichere US-Politik und die Sorgen bezüglich der Unabhängigkeit der US-Notenbank. 2025 zeigte der Preis des Edelmetalls noch mehr Stärke als Gold, das Plus betrug etwa 150 Prozent. Zwischen 75 und 80 US-Dollar je Feinunze hat sich der Preis über längere Zeit eingependelt - durch den Irankrieg liegt er jetzt wieder über diesem Band.

Dies zeigt, dass jetzt nicht mehr so sehr Spekulanten, sondern Anleger, die auf den Wert des Silbers setzen, präsent sind. Laut Prognosen sollen die physischen Investitionen um rund 20 Prozent auf zirka 227 Millionen Unzen Silber steigen. Die globale Silbernachfrage soll laut dem Silver Institute in etwa gleich bleiben. Beim Silberangebot wird mit einer Steigerung von ungefähr 1,5 Prozent gerechnet, während ein Defizit von 67 Millionen Unzen erwartet wird. Dieses muss durch Barren aus Lagerbeständen ausgeglichen werden. Auch wenn sich die Silberminenproduktion dieses Jahr wie vermutet um rund ein Prozent erhöhen wird.

Zwar ist Silber aufgrund der relativ kleinen Marktgröße volatiler als Gold, wird aber preislich von diesem auch gestärkt. Anleger haben Silber neu entdeckt. Die Nachfrage nach Silberbarren und -münzen ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Und die weltweiten ETP-Bestände belaufen sich aktuell auf zirka 1,31 Milliarden Unzen. Silberunternehmen sollten daher auch im Blickpunkt der Anleger stehen. Endeavour Silver und Discovery Silver haben sich preislich prächtig ähnlich dem Silberpreis entwickelt.

Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen eine Produktion von 14,6 bis 15,6 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... - besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold. Die Goldverkäufe stiegen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 56 Prozent an (Porcupine-Projekt).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

