Auszeichnung „Unternehmer der Zukunft“ für Inhaber der Dr. Walser Dental

Der Inhaber der Dr. Walser Dental, Senator h.c. Gerhard R. Daiger, erhielt die Auszeichnung „Unternehmer der Zukunft“ für sein proaktives, engagiertes und zukunftsorientiertes Handeln. Die Dr. Walser Dental ist Hersteller des weltweit erfolgreichen Walser Zahn-Matrizensystems.

Die Ehrung wird vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) vergeben, um mittelständische Unternehmen im Wettbewerb zu stärken. Schirmherrin der Initiative ist Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a.D.

Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung. Unternehmer, die diese Entwicklungen als Chance nutzen, sichern langfristig den Erfolg ihres Unternehmens. „Nie war es wichtiger, die richtigen Talente zu gewinnen und zu halten. Nur so lassen sich steigendes Innovationstempo und Transformation erfolgreich gestalten“, betont Zypries.

Ausgezeichnete Unternehmer zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, Erfahrungen mit zukünftigen Herausforderungen zu verbinden und diese nachhaltig umzusetzen – stets mit klarer Strategie und starkem Rückhalt ihrer Mitarbeitenden.

Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury in enger Abstimmung mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und IHK. In einem mehrstufigen, dreimonatigen Prüfverfahren werden Kriterien wie Innovationspotenzial, Zukunftsorientierung, Kreativität, digitale Präsenz, unternehmerische Aktivitäten, wirtschaftlicher Erfolg sowie gesellschaftliches Engagement bewertet.

Nach dieser umfassenden Analyse erhielt Gerhard R. Daiger die Auszeichnung "Unternehmer der Zukunft". Seit seiner Übernahme 1999 hat die Dr. Walser Dental über 430 Innovationen umgesetzt und bereits mehr als 145 renommierte Auszeichnungen gewonnen - Tendenz steigend.

Quelle: Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung

