GTSM Metallico wird zur vollständigen Parkmobiliar-Familie - für enladende Aussenräume

GTSM Metallico ist eine in der Schweiz gefertigte Parkmobiliar-Linie mit klaren, modernen Formen und glatten Oberflächen. Sie basiert auf massivem, langlebigem Metall bzw. Stahl sowie teilweise auf bewährten Holzlatten (Tannenholz oder Sipo) aus dem GTSM Stadtmobiliar-Programm und ist für den öffentlichen Raum geeignet. Ihren Ursprung hat sie in der zeitgemässen Hockerbank und der Sitzbank Boulevard Metallico.

Tische

Der GTSM Tavolo Tisch Metallico eignet sich ideal für urbane Plätze, Pausenräume oder Parkanlagen. Sein Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl und die Oberfläche aus Sipo-Holz oder Tannenholz garantieren Witterungsbeständigkeit und eine elegante Optik.

Pflanzbehälter

Die GTSM Metallico Pflanzkübel sind in verschiedenen Formen erhältlich (quadratisch & rechteckig) und setzen gestalterische Akzente in Fussgängerzonen, Eingangsbereichen oder auf Terrassen. Sie kombinieren robuste Materialien mit klarer Formensprache und bieten Raum für vielfältige Bepflanzung.

Bänke

Die Boulevard Metallico Parkbänke sind mit Sipo- oder Tannenholzauflage erhältlich. Diese Bänke bieten ergonomischen Sitzkomfort und fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein – sei es im Stadtpark, entlang von Spazierwegen oder vor öffentlichen Gebäuden.

Veloständer / Fahrrad-Anlehnbügel

Robuste Veloparker / Radabstellhilfe, die das sichere Abstellen von Fahrrädern ermöglichen. Sie sind witterungsbeständig, vandalismussicher und fügen sich mit ihren klaren Designs in moderne wie auch historische Umgebungen ein. Ideal für Bahnhöfe, Schulareale, Einkaufszonen oder Unternehmensstandorte.

Pflanzbehälter mit Sitzen

Die Hockerbänke mit Blumenkasten vereinen Sitzgelegenheiten mit integrierten Pflanzgefässen und schaffen dadurch Aufenthaltsbereiche, die Funktionalität und Begrünung optimal verbinden. Ob kompakt oder grosszügig – sie bieten für jeden Raum die passende Lösung: Der Pflanzentopf mit Sitzen kombiniert grosszügige Gefässe mit bequemen Sitzflächen und eignet sich besonders für Plätze, Innenhöfe oder verkehrsberuhigte Strassen. Die Pflanzbehälter-Bank Uno setzt auf ein schlankes Design mit einer Sitzfläche und einem Pflanzgefäss – ideal, um auch in dicht bebauten Stadtgebieten kleine grüne Inseln entstehen zu lassen. Noch mehr Aufenthaltsqualität bietet die Bank mit Blumengefäss Duo, die mit zwei Pflanzenbehältern ausgestattet ist.

Wandanbau - Sitzbank

Die wandmontierte Bank-Variante eignet sich perfekt für Orte mit begrenztem Platzangebot. Ob an Fassaden, Mauern oder Schulplätze – sie bietet bequeme Sitzmöglichkeiten ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Eine clevere Lösung für kompakte Stadträume.

Parklets

Parklets transformieren Strassenräume zu lebenswerten Aufenthaltsorten. Die Parklet Ruhebank ist modular einsetzbar, leicht kombinierbar und überzeugt durch ihre robuste Konstruktion. Sie macht aus Verkehrsflächen Orte der Begegnung.

Das Parklet Solo ist ein kompaktes Modul, das sich als Hocker, Tritt oder Sitzgelegenheit nutzen lässt. Besonders spannend ist seine flexible Kombinierbarkeit mit anderen Parklet-Elementen, wodurch kreative Möblierungskonzepte entstehen.

Hocker

Ein kleiner, aber vielseitiger Sitzhocker, gefertigt aus Metall und Holz. Er eignet sich sowohl für flexible Bestuhlungen als auch für temporäre Events oder als Ergänzung zu grösseren Möbelanlagen.

Die Vorteile der Metallico Serie liegen in der hochwertigen Verarbeitung, der hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen sowie der modularen Kombinierbarkeit. Die Produkte richten sich an Gemeinden, Architekten, Landschaftsplaner und Unternehmen, die funktionale und ästhetische Lösungen für den Aussenraum suchen.