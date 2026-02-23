Startseite Professionelle Matratzenreinigung, im Hotelgewerbe,Warum ein gesunder Trend Wettbewerbsvorteile Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2026-02-23 16:31. Im professionellen Übernachtungsgewerbe ist Hygiene ein zentraler

Bestandteil.Gäste erwarten saubere Zimmer, gepflegte

Ausstattung und einen hohen Standard im Housekeeping. Neben sichtbaren Oberflächen spielt

dabei auch der hygienische Zustand von Matratzen eine wichtige Rolle. medi-clean bietet eine

mobile Matratzenreinigung speziell für B2B-Kunden aus der Hotellerie, dem Hostelbereich

sowie weiteren gewerblichen Übernachtungsbetrieben an.

Im laufenden Hotelbetrieb werden Matratzen täglich beansprucht. Trotz regelmäßiger

Bettwäschewechsel sammeln sich im Inneren über die Zeit Staubpartikel, Rückstände und

Gebrauchsspuren. Eine professionelle Reinigung kann dazu beitragen, die Matratzenhygiene

systematisch zu verbessern und die Nutzungsdauer der vorhandenen Ausstattung zu

verlängern. Anstatt Matratzen frühzeitig auszutauschen, setzt medi-clean auf ein strukturiertes

Reinigungsverfahren direkt vor Ort.

Die mobile Durchführung ermöglicht eine Integration in bestehende Housekeeping-Abläufe.

Es ist kein Abtransport notwendig, wodurch logistische Aufwände reduziert und

Betriebsunterbrechungen vermieden werden. Gerade für Hotels, Pensionen und Hostels mit

hoher Auslastung ist eine planbare Umsetzung ein wesentlicher Faktor.

Neben der hygienischen Komponente spielt auch der wirtschaftliche Aspekt eine Rolle.

Matratzen stellen im Beherbergungsgewerbe eine relevante Investition dar. Eine regelmäßige

Aufbereitung kann helfen, den Werterhalt zu unterstützen und Neuanschaffungen strategisch

zu planen. Gleichzeitig kann eine dokumentierte Reinigungsstruktur im Rahmen interner

Qualitätsrichtlinien und bei Hotelklassifizierungen unterstützend wirken.

Darüber hinaus gewinnt das Thema Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Die

Verlängerung von Produktlebenszyklen trägt zur Ressourcenschonung bei und kann

Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmensstrategie sein. Für Betriebe, die Wert auf

verantwortungsbewusstes Wirtschaften legen, stellt die professionelle Matratzenreinigung

eine ergänzende Maßnahme dar.

medi-clean arbeitet deutschlandweit und richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden

im Bereich Hotellerie, Hostel, Boardinghouse, Ferienanlagen und weitere professionelle

Übernachtungsanbieter.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.medi-clean.info

Pressekontakt:

Mobile Hotelmatratzenreinigung Medi Clean

Volker Schaffland

Mentzhauser Straße 66 26349 Jade

deutschland E-Mail: volker.schaffland@t-online.de

Homepage: https://www.medi-clean.info

