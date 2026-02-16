Prüfungsvorbereitung Betriebswirtschaftliches Handeln: Schwerpunkt Kostenrechnung

Prüfungsvorbereitung Betriebswirtschaftliches Handeln: Schwerpunkt KostenrechnungPressetext verfasst von wuppi1966 am Mo, 2026-02-16 14:59.
Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein zentraler Bestandteil des Faches Betriebswirtschaftliches Handeln und zählt zu den prüfungsrelevantesten Themen in der Industriemeisterqualifikation. Kaum ein anderer Themenblock wird so regelmäßig, detailliert und rechenintensiv abgefragt. Umso wichtiger ist eine gezielte, strukturierte und praxisnahe Vorbereitung auf die Kostenrechnung.
Genau hier setzt der Kompaktkurs „Betriebswirtschaftliches Handeln“ des Institut Wupperfeld an, der am 02.03.2026 startet. Der Kurs konzentriert sich ausschließlich auf Kostenrechnung und vermittelt alle relevanten Inhalte kompakt, verständlich und prüfungsnah.
Fokus auf Kosten- und Leistungsrechnung
Der Kurs ist konsequent auf die Anforderungen der Industriemeisterprüfung ausgerichtet. Behandelt werden unter anderem:
Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
Vollkosten- und Teilkostenrechnung
Deckungsbeiträge und Break-even-Analysen
Zuschlagskalkulationen
Maschinenstundensätze
Wirtschaftliche Bewertung von Produktions- und Leistungsprozessen
Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf Theorie, sondern auf dem sicheren Rechnen, Verstehen und Anwenden prüfungsrelevanter Aufgabenstellungen.
Kompakte Online-Vorbereitung mit hoher Effizienz
In 8 Stunden Online-Unterricht werden die Inhalte klar strukturiert vermittelt. Komplexe Zusammenhänge werden verständlich erklärt und direkt anhand typischer Prüfungsaufgaben angewendet. Das Online-Format ermöglicht eine flexible Teilnahme und eine konzentrierte Lernumgebung – ideal für eine effiziente Prüfungsvorbereitung neben Beruf und Alltag.
Umfangreiches Seminarmaterial inklusive
Ein wesentlicher Bestandteil des Kurses ist das umfangreiche Seminarmaterial, das gezielt für die Prüfungsvorbereitung entwickelt wurde. Enthalten sind:
klar strukturierte Skripte zur Kosten- und Leistungsrechnung
zahlreiche Übungsaufgaben mit vollständigen Musterlösungen
prüfungsnahe Rechenbeispiele
Zusammenfassungen und Übersichten zur schnellen Wiederholung
Das Material eignet sich sowohl zur direkten Nachbereitung des Online-Unterrichts als auch zur intensiven Eigenlernphase vor der Prüfung.
Sicherheit im rechenintensivsten Prüfungsteil
Der Kompaktkurs „Kosten- und Leistungsrechnung“ des Institut Wupperfeld bietet eine fokussierte und praxisnahe Vorbereitung auf Teil 5 des Faches Betriebswirtschaftliches Handeln. Der Kursstart am 02.03.2026 schafft eine solide Grundlage, um Rechenaufgaben sicher zu beherrschen, Zusammenhänge zu verstehen und in der Prüfung souverän zu bestehen.
Mehr zum Kompaktkurs „Betriebswirtschaftliches Handeln“ gibt es hier: https://shop.iw-beratung.de/de/pruefungsvorbereitung/betriebswirtschaftl....
