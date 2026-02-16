Prüfungsvorbereitung Betriebswirtschaftliches Handeln: Schwerpunkt Kostenrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein zentraler Bestandteil des Faches Betriebswirtschaftliches Handeln und zählt zu den prüfungsrelevantesten Themen in der Industriemeisterqualifikation. Kaum ein anderer Themenblock wird so regelmäßig, detailliert und rechenintensiv abgefragt. Umso wichtiger ist eine gezielte, strukturierte und praxisnahe Vorbereitung auf die Kostenrechnung.

Genau hier setzt der Kompaktkurs „Betriebswirtschaftliches Handeln“ des Institut Wupperfeld an, der am 02.03.2026 startet. Der Kurs konzentriert sich ausschließlich auf Kostenrechnung und vermittelt alle relevanten Inhalte kompakt, verständlich und prüfungsnah.

Fokus auf Kosten- und Leistungsrechnung

Der Kurs ist konsequent auf die Anforderungen der Industriemeisterprüfung ausgerichtet. Behandelt werden unter anderem:

Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung

Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung

Vollkosten- und Teilkostenrechnung

Deckungsbeiträge und Break-even-Analysen

Zuschlagskalkulationen

Maschinenstundensätze

Wirtschaftliche Bewertung von Produktions- und Leistungsprozessen

Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf Theorie, sondern auf dem sicheren Rechnen, Verstehen und Anwenden prüfungsrelevanter Aufgabenstellungen.

Kompakte Online-Vorbereitung mit hoher Effizienz

In 8 Stunden Online-Unterricht werden die Inhalte klar strukturiert vermittelt. Komplexe Zusammenhänge werden verständlich erklärt und direkt anhand typischer Prüfungsaufgaben angewendet. Das Online-Format ermöglicht eine flexible Teilnahme und eine konzentrierte Lernumgebung – ideal für eine effiziente Prüfungsvorbereitung neben Beruf und Alltag.

Umfangreiches Seminarmaterial inklusive

Ein wesentlicher Bestandteil des Kurses ist das umfangreiche Seminarmaterial, das gezielt für die Prüfungsvorbereitung entwickelt wurde. Enthalten sind:

klar strukturierte Skripte zur Kosten- und Leistungsrechnung

zahlreiche Übungsaufgaben mit vollständigen Musterlösungen

prüfungsnahe Rechenbeispiele

Zusammenfassungen und Übersichten zur schnellen Wiederholung

Das Material eignet sich sowohl zur direkten Nachbereitung des Online-Unterrichts als auch zur intensiven Eigenlernphase vor der Prüfung.

Sicherheit im rechenintensivsten Prüfungsteil

Der Kompaktkurs „Kosten- und Leistungsrechnung“ des Institut Wupperfeld bietet eine fokussierte und praxisnahe Vorbereitung auf Teil 5 des Faches Betriebswirtschaftliches Handeln. Der Kursstart am 02.03.2026 schafft eine solide Grundlage, um Rechenaufgaben sicher zu beherrschen, Zusammenhänge zu verstehen und in der Prüfung souverän zu bestehen.

Mehr zum Kompaktkurs „Betriebswirtschaftliches Handeln“ gibt es hier: https://shop.iw-beratung.de/de/pruefungsvorbereitung/betriebswirtschaftl....