PflegePur stellt 12 kostenlose Pflege-Widgets für Webseiten bereit

Pflegestützpunkte und Pflegedienste können ab sofort 12 kostenlose Widgets wie Pflegegradrechner oder Stress-Check per Copy & Paste auf ihrer Webseite einbinden - ohne Kosten, ohne Registrierung.
Hameln, 30. Januar 2026 - Das Healthtech-Startup PflegePur aus Hameln stellt ab sofort 12 kostenlose Pflege-Widgets für Webseiten bereit. Pflegestützpunkte, Pflegedienste, Pflegeberater und Seniorenportale können die Tools per Copy & Paste auf ihrer Webseite einbinden - ohne Kosten, ohne Registrierung, ohne technische Vorkenntnisse.
Das Widget-Portfolio umfasst:
* Pflegegradrechner mit allen 64 NBA-Kriterien (2026 aktualisiert)
* Leistungsrechner für Pflegegeld, Sachleistung und Kombinationsleistung
* Entlastungsbetrag-Rechner (131€/Monat)
* Verhinderungspflege-Rechner mit dem neuen Gemeinsamen Jahresbetrag (3.539€)
* Stress-Check für pflegende Angehörige
* Demenz-Früherkennung mit Handlungsempfehlungen
* Balance-Check zur Sturzprävention
* sowie fünf weitere Selbstfürsorge- und Gesundheits-Tools
"Wir sehen täglich, wie viele Pflegestützpunkte und Beratungsstellen noch mit veralteten PDF-Rechnern arbeiten", erklärt Melanie Zick, Gründerin von PflegePur. "Mit unseren Widgets können sie ihren Besuchern sofort einen echten Mehrwert bieten - kostenlos und immer auf dem aktuellen Stand."
Einfache Integration in 30 Sekunden
Die Einbindung erfolgt über einen einfachen iFrame-Code: Widget auswählen, Code kopieren, auf der eigenen Webseite einfügen - fertig. Die Werte werden automatisch aktualisiert, sodass die Partner sich um nichts kümmern müssen. Ein Code-Generator auf der Partner-Seite erstellt den passenden Einbettungscode individuell.
Zielgruppen und Einsatzmöglichkeiten
Die Widgets richten sich an alle Akteure im Pflegebereich: Pflegestützpunkte, ambulante Pflegedienste, unabhängige Pflegeberater, Krankenkassen, Seniorenportale, Wohlfahrtsverbände und Pflegeschulen. Für Partner mit erweiterten Anforderungen wie Logo-Integration, Statistik-Reports oder White-Label-Lösungen bietet PflegePur individuelle Pakete auf Anfrage.
Alle Widgets sind ab sofort verfügbar unter: https://partner.pflegepur.de/widgets
PflegePur ist eine digitale Plattform für Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und Pflegefachkräfte. Das 2025 in Hameln gegründete Unternehmen entwickelt Tools und Apps, die den Pflegealltag erleichtern - von Leistungsrechnern über Pflegetagebücher bis hin zu Selbstfürsorge-Programmen. Die PflegePur Navigator App unterstützt Familien bei der Organisation der häuslichen Pflege. Weitere Informationen unter pflegepur.com.
