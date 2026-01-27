Süßes Glück für alle

„Kummers süße Verführungen“ lassen Herzen höher schlagen Denn Süßspeisen bewegen die Sinne, schmecken wunderbar und machen schlichtweg glücklich.

Buchbeschreibung:

In „Kummers süße Verführungen“ finden Sie köstliche Rezepte für kleine und große Schleckermäulchen.

Egal ob Waffeln, Pfannkuchen, Crêpes, Fingerfood, Aufläufe, Desserts oder Marmelade, hier ist für jede Naschkatze etwas dabei. Sie wissen ja, Süßes bewegt die Sinne, ist wunderbar verführerisch, angenehm schmeckend und macht uns glücklich und zufrieden.

Und diejenigen, die aus was für Gründen auch immer darauf achten, nicht so viel Industriezucker/raffinierten Zucker zu sich zu nehmen, entdecken in diesem Büchlein schmackhafte Gerichte, die ihren Reiz haben und himmlisch lecker sind.

Kummers wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (13. Juni 2022)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:? 96 Seiten

ISBN-10: 375622368X

ISBN-13: ?978-3756223688

Auch als E-Book erhältlich!

Rezeptliste:

Waffeln: Haferflocken-Waffeln, Mandel-Waffeln, Dinkel-Quark-Waffeln, Butter-Vanille-Waffeln, Mais-Waffeln, Puderzucker-Waffeln, Zimt-Waffeln, Waffeln mit Pflaumenkompott, Weihnachtswaffel

Pfannkuchen: Quark-Apfelmus-Pfannkuchen, Haferflockenpfannkuchen mit Zimt und Zucker, Bananen-Pfannkuchen, Apfel-Pfannkuchen, Blaubeer-Pfannkuchen, Preiselbeeren-Pfannkuchen, Birnen-Grieß-Pfannkuchen, Nuss-Nougat-Pfannkuchen, Pfannkuchen mit Ahornsirup, Honig-Schoko-Pfannkuchen, Pfannkuchen-Röllchen

Crêpes

Fingerfood: Aprikosen-Nuss-Bällchen, Honig-Riegel. Schoko-Walnüsse, Müsli-Bällchen, Karamell-Smacks, Rosinen-Kokos-Kugeln, Schoko-Erdbeeren

Aufläufe: Himbeer-Auflauf, Aprikosen-Grieß-Auflauf, Blaubeer-Auflauf, Birnen-Auflauf, Bananen-Schoko-Auflauf, Erdbeer-Kokos-Auflauf, Milchreis-Auflauf

Dessert: Weintrauben-Dessert, Himbeer-Quark-Dessert, Joghurt-Walnuss-Dessert, Johannisbeer-Joghurt-Dessert, Kiwi-Chiapudding, Pfirsich-Amaranth-Dessert, Schoko- Dessert, Amarettini-Mascarpone- Dessert, Knusper-Quark

Marmelade: Apfel-Möhre, Sauerkirsche-Erdbeere, Pflaume-Preiselbeere-Zimt, Grapefruit-Granatapfelkerne, Süßkirsche-Anis, Erdbeere-Pfirsich-Aprikose, Heidelbeere-Apfelmus, Pflaume-Ananas, Süßkirsche-Kürbis, Sauerkirsche-Preiselbeere-Zimt, Himbeere-Marzipan, Granatapfelkerne-Ananas-Zimt, Sauerkirsche-Aprikose, Pflaume-Lebkuchengewürz-Zimt, Kiwi-Erdbeere-Pfefferminze

Zuckerarm: Joghurt-Himbeer-Dessert, Erdbeer-Dessert, Heidelbeer-Haferflocken-Dessert, Erdbeerquark mit Sojaflocken, Warme Bananen-Pistazien-Bällchen, Apfel-Küchlein, Beeren-Baguette, Bananen-Plätzchen, Apfelmus-Haferflocken-Plätzchen, Honig-Plätzchen, Mandarin-Orangen-Muffins, Apfelmus-Muffins

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

