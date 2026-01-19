Nova Maldives: Alkoholfreie Angebote in den Restaurants ausgebaut

Exotische Rezeptideen zum Dry January

Nova Maldives inspiriert mit neuen Rezepten zum Dry January, um das neue Jahr nach dem Motto "New Year, New Me" mit frischer Energie und achtsamen Genussmomenten zu beginnen. Die Rezepte von Novas Küchenchef Sobah kombinieren alkoholfreie Raffinesse und tiefe Verbundenheit zur maledivischen Kultur.

Der Genusskenner empfiehlt zwei der alkoholfreien Cocktails besonders, die klare Aromen mit authentischem Inselgefühl verbinden.

Der Grapefruit Grove präsentiert erfrischende Grapefruit in eine exotische Kombination mit Curryblättern, Ananas und Holunder.

Der Dragon Fruit Cooler interpretiert die tropische Drachenfrucht mit dem Kick von Guaven- und Limettensaft sowie einem Hauch Kokossirup.

Grapefruit Grove

Zutaten

• Fruchtfleisch einer rosa Grapefruit - 80 g

• Grapefruitsaft, frisch gepresst - 120 ml

• Ananassaft - 40 ml

• Holunderblütensirup - 10 ml

• Curryblätter, frisch - 4-5 Stück

• Brauner Zucker - 1 TL

• Eiswürfel - nach Bedarf

• Grapefruitspalte oder Curryblatt - zur Garnitur

Zubereitung

1. Grapefruitfruchtfleisch, Grapefruitsaft, Ananassaft, Holunderblütensirup und braunen Zucker in einen Shaker geben.

2. Curryblätter leicht andrücken, um das Aroma zu lösen, und hinzufügen.

3. Mit Eiswürfeln kräftig shaken, bis der Drink gut gekühlt ist.

4. Durch ein feines Sieb in ein gekühltes Glas abseihen.

5. Mit einer Grapefruitspalte oder einem frischen Curryblatt garnieren.

Dragon Fruit Cooler

Zutaten

• Frische Drachenfrucht (rot oder weiß), gewürfelt - 100 g

• Guavensaft - 100 ml

• Limettensaft, frisch gepresst - 20 ml

• Kokossirup - 10 ml

• Eiswürfel - nach Bedarf

• Drachenfruchtwürfel oder Limettenscheibe - zur Garnitur

Zubereitung

1. Drachenfruchtwürfel, Guavensaft, Limettensaft und Kokossirup in einen Mixer geben.

2. Kurz mixen, bis die Drachenfrucht leicht aufgelöst ist, aber noch Struktur hat.

3. In ein Glas mit Eiswürfeln gießen.

4. Mit frischer Drachenfrucht oder einer Limettenscheibe garnieren.

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein "junges" All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport - und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Mehr Informationen unter: nova-maldives.com

