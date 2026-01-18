Ihr Fliesenleger und Bodenleger in Stuttgart & Umgebung - Innenausbau in Perfektion - Renovierung & Sanierung

Home and Repair ihr Fliesenleger und Bodenleger in Stuttgart & Umgebung steht für perfekten Innenausbau, hochwertige Renovierung und fachgerechte Sanierung.

Home and Repair ist Ihr zuverlässiger Partner für hochwertigen Innenausbau, professionelle Renovierung und fachgerechte Sanierung in Stuttgart und Umgebung.

Als erfahrener Fliesenleger und Bodenleger bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für private und gewerbliche Kunden, die Wert auf Qualität, Design und Langlebigkeit legen.

Ein Schwerpunkt von Home and Repair liegt in der Verlegung von Vinyl, Parkett und Laminat.

Moderne Bodenbeläge schaffen Atmosphäre, sind langlebig und pflegeleicht.

Ob zeitloses Parkett, strapazierfähiges Vinyl oder vielseitiges Laminat - jedes Projekt wird präzise geplant und sauber umgesetzt.

Ergänzend dazu gehört die Verlegung von Fliesen, Platten und Mosaik zu den Kernkompetenzen. Von klassisch bis modern, von Bad über Küche bis Wohnraum - hochwertige Fliesenarbeiten sorgen für ein perfektes Gesamtbild.

Im Bereich Raumausstattung unterstützt Home and Repair Kunden dabei, Räume neu zu definieren und funktional wie optisch aufzuwerten.

Dazu zählt auch die dekorative Wandgestaltung mit Spachteltechnik, die individuelle Akzente setzt und Wände zu echten Designflächen macht.

Besonders gefragt sind dabei moderne, fugenlose Oberflächen, die Eleganz und Pflegeleichtigkeit vereinen.

Ein weiteres Spezialgebiet ist das fugenlose Bad sowie die komplette Badsanierung.

Home and Repair realisiert stilvolle, moderne Badezimmer aus einer Hand - von der Planung über den Rückbau bis zur finalen Umsetzung.

Fugenlose Bäder überzeugen durch ihr modernes Design, ihre Hygiene und ihre lange Haltbarkeit und liegen voll im Trend des zeitgemäßen Innenausbaus.

Auch im Trockenbau bietet Home and Repair professionelle Lösungen, etwa für neue Raumaufteilungen, Deckenabhängungen oder funktionale Trennwände. In Kombination mit durchdachtem Innenausbau entstehen so individuelle Wohn- und Arbeitsräume, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Home and Repair steht für saubere Arbeit, termingerechte Ausführung und persönliche Beratung. Als regionales Unternehmen kennt der Betrieb die Anforderungen und Wünsche seiner Kunden in Stuttgart & Umgebung genau.

Qualität, Zuverlässigkeit und handwerkliche Perfektion machen Home and Repair zu einem starken Partner für Renovierung und Sanierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Home and Repair

Herr Andreas Müller

Schulstr. 33

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

fon ..: 015129890645

web ..: https://homeandrepair.de

email : info@homeandrepair.de

