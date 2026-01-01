WEF Davos 2026 – Exklusive Möglichkeiten für Begleitpersonen mit höchsten Ansprüchen

Die World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 in Davos (19.–23. Januar) bietet kein offizielles Programm für Begleitpersonen. Der Zugang zum offiziellen WEF?Kernprogramm bleibt streng limitiert und ausschließlich geladenen Teilnehmern vorbehalten.

Gleichzeitig entsteht während dieser Woche in Davos ein Umfeld, das von privaten Einladungen, kuratierten Begegnungen und hochkarätigen Side?Events geprägt ist – ein diskretes Paralleluniversum, das traditionell auch von Gästen und Partnern internationaler Entscheidungsträger genutzt wird.

Diskrete Hospitality & Private Lifestyle Services:

Für anspruchsvolle Gäste stehen während der WEF?Woche maßgeschneiderte Services zur Verfügung, die höchste Privatsphäre und Komfort garantieren, darunter:

- Individuelle Wellness? und Spa?Retreats in exklusiven Häusern

- Kuratierte Kulturprogramme und alpine Aktivitäten abseits der Öffentlichkeit

- Private Dining Experiences, Chef’s Table?Formate und intime Entertainment?Settings

- Persönliche Chauffeur?, Concierge? und Assistance?Services

Invitation?Only Lounges, Salons & Roundtables:

Ausgewählte Organisationen richten während des WEF streng kuratierte, nicht öffentliche Lounges und Gesprächsformate aus – Orte, an denen sich Gäste in geschütztem Rahmen austauschen und vernetzen können.

Lokale Kultur & Leisure in Davos:

Davos?Klosters und renommierte lokale Partner bieten während der WEF?Woche:

- Exklusive Kunst? und Kulturveranstaltungen

- Private Konzerte, kulinarische Erlebnisse und kuratierte Tastings

- Geführte Naturerlebnisse und Winteraktivitäten

- Informelle Zusammenkünfte in ausgewählten Hotels, Chalets und Members?Only Locations

Diese Angebote sind nicht Teil des offiziellen WEF?Programms, schaffen jedoch ein hochwertiges, inspirierendes Umfeld für Begleitpersonen und Gäste.

Eine Einladung an anspruchsvolle Gäste: Die Schweiz jenseits von Davos entdecken:

Für Persönlichkeiten, die ihren Aufenthalt in der Schweiz mit einem Erlebnis auf höchstem Niveau verbinden möchten, bietet Brigitte Heller eine außergewöhnliche Möglichkeit:

maßgeschneiderte, persönlich geführte Luxusreisen durch die Schweiz, exklusiv für Elite?Reisende.

Tailor?made Luxury. Exklusiver Zugang. Absolute Diskretion.

Die Schweiz – neu interpretiert für Gäste, die keine Kompromisse akzeptieren.

„Ich bin Brigitte Heller – Ihre persönliche Begleiterin zu den seltensten und kultiviertesten Erlebnissen der Schweiz. Jede Reise wird von mir persönlich geplant, organisiert und geführt – mit absoluter Diskretion, Verlässlichkeit und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse anspruchsvollster Gäste.“

Kuratiert für die Elite – jenseits des Gewöhnlichen:

Gäste wählen aus 87 herausragenden Highlights und 15 verborgenen Schätzen, die nur wenigen Insidern bekannt sind.

Die Reise erfolgt in höchstem Komfort:

- Privatchauffeur im Premium?Limousinenservice

- Exklusive Bahnreisen in First Class und Excellence Class Panoramakompartimenten

- Zugang zu besonderen Orten, Persönlichkeiten und kulturellen Begegnungen

Jede Reise ist vollständig maßgeschneidert – Reisedaten, Destinationen, Hotels, kulinarische Erlebnisse, kulturelle Begegnungen und der gesamte Rhythmus der Reise richten sich ausschließlich nach den Wünschen des Gastes.

Für VIP?Reisende stehen auf Wunsch maßgeschneiderte Sicherheitslösungen durch vertrauenswürdige Partner zur Verfügung. Eigene Sicherheitsbegleitung kann selbstverständlich integriert werden.

Weitere Informationen unter: https://luxury-tour-switzerland.com/exclusive-accompanying-wef-program/