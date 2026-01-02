Kriminalistische Ermittlungspraxis für Unternehmen - wenn aus Verdacht gerichtsfeste Fakten werden

Oliver Peth (Detektei Detegere) macht aus B2B-Betrugsverdacht gerichtsfeste Fakten - diskret, strukturiert, mit klarer Timeline statt Vermutungen.

Alzenau/Frankfurt Rhein-Main - Wenn in Unternehmen plötzlich Summen fehlen, Daten abfließen oder Geschäftspartner "anders auftreten als vereinbart", beginnt das Problem selten mit einem einzelnen Fehler. Häufig sind es Muster: Prozesslücken, interne Schwachstellen, gezielte Täuschung - und am Ende eine gefährliche Mischung aus Vermutung, Druck und Zeitverlust. In genau solchen Situationen wird Oliver Peth als Spezialist der kriminalistischen Ermittlungspraxis hinzugezogen - mit klarem Schwerpunkt auf Betrugsdelikten im B2B-Umfeld.

Als Kriminalist und Inhaber der Detektei Detegere unterstützt Peth mittelständische Unternehmen sowie DAX-Konzerne bei der strukturierten Aufklärung wirtschaftskrimineller Sachverhalte: von Fraud- und Untreueverdacht, über Kickback- und Provisionsmodelle, Fake-Invoicing, Lieferanten- und CEO-Fraud, bis hin zu Datenabfluss, interner Sabotage und systematischen Compliance-Verstößen. Der Fokus liegt dabei auf einem Ergebnis, das in Unternehmen zählt - und vor Behörden, Versicherern oder Gerichten bestehen kann: belastbare Fakten statt Narrativ.

"Wir liefern keine Meinung. Wir liefern Beweise."

Peth steht für eine Arbeitsweise, die kriminalistische Methodik mit unternehmerischer Realität verbindet: schnelle Lagebilder, saubere Beweissicherung, klare Timelines, dokumentierte Spurenketten - diskret und operativ belastbar. Entscheidend: Die Ermittlungsarbeit ist darauf ausgerichtet, dass Ergebnisse juristisch verwertbar und strategisch nutzbar sind - etwa für arbeitsrechtliche Maßnahmen, zivilrechtliche Durchsetzung, interne Entscheidungen, Schadenregulierung oder strafrechtliche Schritte.

Seine Stärke liegt in der Kombination aus Analyse und operativem Vorgehen: Während in vielen Fällen entweder nur "Daten gesammelt" oder nur "Bauchgefühl diskutiert" wird, übersetzt Peth Verdachtsmomente in prüfbare Hypothesen, identifiziert Hebelpunkte und führt Ermittlungen so, dass Unternehmen schnell wieder handlungsfähig werden - ohne Aktionismus, aber mit Tempo.

Spezialisiert auf komplexe Betrugsstrukturen im B2B

Gerade im B2B-Bereich sind Delikte oft professionell verschleiert: scheinbar plausible Dokumente, mehrstufige Zahlungswege, Strohleute, externe Dienstleister, digitale Spuren in Messenger- und Plattformkommunikation, sowie taktisch eingesetzte Zeitverzögerung. Peths Arbeit beginnt dort, wo interne Abteilungen an Grenzen stoßen: wenn IT, Compliance, Legal, HR und Revision zwar Daten haben - aber kein klares Lagebild, keine eindeutige Verantwortlichkeit und keine forensisch saubere Gesamtstruktur.

Typische Einsatzfelder:

Internal Investigations bei Verdacht auf Fraud, Untreue, Kickback, Wettbewerbsverstöße

Aufklärung von Lieferanten-/Dienstleisterbetrug (Scheinleistungen, Doppelabrechnung, Manipulation)

Betrug über Identitäten, Dokumente und Zahlungswege (inkl. CEO-Fraud/Payment Diversion)

Sachverhaltsaufklärung bei Datenabfluss & Betriebsspionage

Prävention & Schwachstellenanalyse: Prozesse, Kontrollsysteme, "Red Flags", Awareness

Schnittstelle zwischen Unternehmensführung und juristischer Verwertbarkeit

Was Oliver Peth besonders auszeichnet, ist seine Rolle als Bindeglied zwischen Management-Entscheidung und gerichtsfester Dokumentation. Wo Unternehmen in Krisen häufig zwischen "zu früh eskalieren" und "zu lange abwarten" schwanken, schafft er eine klare Struktur: Was ist Fakt? Was ist Indiz? Was ist Hypothese? Und: Welche nächsten Schritte sind rechtlich klug, taktisch sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar?

Dabei arbeitet Peth regelmäßig an der Schnittstelle zu Rechtsanwälten, Compliance-Abteilungen, Forensik-Partnernund - wenn erforderlich - auch in Abstimmung mit Behörden. Ziel ist eine Ermittlungsführung, die Risiken reduziert: reputativ, juristisch und finanziell.

Über Oliver Peth

Oliver Peth ist Kriminalist, Profiler und Gründer der Detektei Detegere (Alzenau, Region Frankfurt Rhein-Main). Er unterstützt Unternehmen in der kriminalistischen Ermittlungspraxis, insbesondere bei Betrugsdelikten im B2B-Umfeld, internen Ermittlungen und gerichtsfester Beweissicherung. Seine Arbeit steht für Diskretion, Tempo und Klarheit - mit dem Anspruch, Entscheidungen wieder möglich zu machen, wenn andere noch diskutieren.

Pressekontakt / Interviewanfragen:

Detektei Detegere - Oliver Peth

Emmy-Noether-Str. 5 / 63755 Alzenau / oliver.peth@kriminalistik.info / www.detektei-detegere.com

