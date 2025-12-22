Neues Fachbuch zu VirtualBox 7.x erschienen: Praxisnaher Einstieg in moderne Virtualisierung

Mit "Virtuelle Maschinen mit VirtualBox 7.x" liefert Holger Reibold einen Leitfaden zur Virtualisierung. Das Buch zeigt, wie virtuelle Maschinen effizient eingerichtet, genutzt und verwaltet werden.

Saarbrücken, 2025 - Mit "Virtuelle Maschinen mit VirtualBox 7.x" ist ein neues Fachbuch erschienen, das Anwendern einen fundierten und zugleich praxisorientierten Einstieg in die Virtualisierung mit Oracle VirtualBox bietet. Autor Holger Reibold vermittelt darin systematisch, wie virtuelle Maschinen effizient eingerichtet, konfiguriert und produktiv eingesetzt werden können.

Das Buch richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Anwender aus den Bereichen IT-Administration, Softwareentwicklung und Systembetrieb. Behandelt werden alle zentralen Funktionen von VirtualBox 7.x - von der Installation auf Windows, Linux und Mac OS X über die Konfiguration virtueller Hardware bis hin zu fortgeschrittenen Themen wie virtuellen Netzwerken, Snapshots, Klonen, Remote-Zugriff und Cloud-Integration.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf praxisrelevanten Einsatzszenarien: Leser erfahren, wie unterschiedliche Betriebssysteme parallel auf einem Rechner betrieben werden können, wie Test- und Schulungsumgebungen aufgebaut werden und wie sich Ressourcen durch Virtualisierung effizienter nutzen lassen. Auch sicherheitsrelevante Aspekte sowie Best Practices für den professionellen Einsatz kommen nicht zu kurz.

Das Werk zeichnet sich durch eine klare Struktur, verständliche Erklärungen und zahlreiche praxisnahe Beispiele aus. Schritt-für-Schritt-Anleitungen erleichtern den Einstieg und ermöglichen eine schnelle Umsetzung im eigenen Arbeitsumfeld.

Bibliografische Angaben:

Titel: Virtuelle Maschinen mit VirtualBox 7.x

Autor: Holger Reibold

Verlag: Brain-Media.de

Erscheinungsjahr: 2025

ISBN: 978-3-95444-298-0 (Buch)

ISBN: 978-3-95444-299-7 (E-Book)

Das Buch ist ab sofort über den Fachhandel erhältlich - auch als E-Book

Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen. Mastermind ist der promovierte Informatiker Holger Reibold, Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Bestseller und Fachartikel publiziert.

