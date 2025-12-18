Phoenix Award für 100 Jahre Baggenstos

Der Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge (CHDU) verleiht Baggenstos den Phoenix Award 2025 und würdigt damit 100 Jahre erfolgreiches Unternehmertum.

Die A. Baggenstos & Co. AG wurde 1925 gegründet und zählt damit zu den wenigen Schweizer KMU, die seit 100 Jahren bestehen. Bemerkenswert ist dabei die aussergewöhnliche Kontinuität in der Führung: In einem Jahrhundert hatte das Unternehmen lediglich vier CEOs. Diese langfristige Führungskultur, kombi-niert mit der Bereitschaft zur stetigen Erneuerung, überzeugte Jury und Beirat des Phoenix Awards.

Von der Schreibmaschinenwerkstatt zum Cloud-Dienstleister

Was einst als Reparatur- und Servicebetrieb für Schreibmaschinen begann, entwickelte sich über den Han-del mit Büro- und IT-Systemen zu einem der führenden Anbieter von Cloud- und Managed-IT-Services für Schweizer KMU. Heute unterstützt Baggenstos Unternehmen dabei, ihre IT-Infrastruktur sicher, stabil und zukunftsfähig zu betreiben.

In seiner Laudatio hob Jury-Mitglied Andreas Camenzind insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens hervor, technologische Umbrüche früh zu erkennen und aktiv zu gestalten - ohne dabei die eigenen Werte aus den Augen zu verlieren.

Anerkennung für Generationen von Mitarbeitenden

Den Phoenix Award nahmen Thomas Baggenstos, Verwaltungsratspräsident, und Renato Petrillo, CEO, stellvertretend für das gesamte Team entgegen.

"Diese Auszeichnung verstehen wir als Anerkennung für all jene Menschen, die Baggenstos über Generatio-nen hinweg geprägt haben - unsere Mitarbeitenden, Partner und Kunden", sagte Thomas Baggenstos an-lässlich der Preisverleihung. "Langfristiges Unternehmertum bedeutet für uns, Verantwortung weiterzuge-ben, Vertrauen aufzubauen und den Mut zu haben, Bestehendes immer wieder neu zu denken."

Auch Renato Petrillo betonte den Blick nach vorne: "Der Phoenix Award ist für uns Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen - mit modernen IT-Services, hoher Kundennähe und einer Unternehmenskul-tur, die auf Kontinuität und Innovation setzt."

Phoenix Award für nachhaltige Unternehmensnachfolge

Der Phoenix Award wird seit 2020 vom Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge verliehen. Ausgezeichnet werden KMU, die ihre Nachfolge seit mindestens 100 Jahren erfolgreich meistern und damit ein Vorbild für langfristiges Schweizer Unternehmertum sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A. Baggenstos & Co. AG

Herr Thomas Baggenstos

Neugutstrasse 14a

8304 Wallisellen

Schweiz

fon ..: +41 44 832 66 66

web ..: http://www.baggenstos.ch

email : info@baggenstos.ch

Die A. Baggenstos & Co. AG mit Sitz in Wallisellen wurde 1925 gegründet. Heute ist das Unternehmen ein führender Schweizer Anbieter von Cloud-, Security- und Managed-IT-Services für KMU. Baggenstos be-schäftigt rund 70 Mitarbeitende und betreut Kunden in der ganzen Schweiz.

Pressekontakt:

A. Baggenstos & Co. AG

Herr Thomas Baggenstos

Neugutstrasse 14a

8304 Wallisellen

fon ..: +41 44 832 66 66

web ..: http://www.baggenstos.ch

email : info@baggenstos.ch