Immobilien als Kapitalanlage: Überteuerter Kaufpreis statt Sicherheit - PASO Finance klärt auf

Überteuerte Immobilien und intransparente Versprechen verunsichern Anleger. PASO Finance aus Frankfurt bietet geprüfte Objekte unter Marktwert - fair, verständlich, sicher.

_Die PASO Finance GmbH aus Frankfurt am Main bringt Ehrlichkeit in den Immobilienmarkt: geprüfte Kapitalanlageimmobilien unter Marktpreis, klar kalkulierte Mietkonzepte und ein Rundum-Service, der Anlegern Sicherheit und Vertrauen gibt._

Frankfurt am Main, Dezember 2025.

Der Markt für Immobilien als Kapitalanlage ist für viele Anleger schwer zu durchschauen. Häufig werden Objekte mit vermeintlich attraktiven Mietgarantien angeboten - während die Kaufpreise deutlich über dem tatsächlichen Marktwert liegen. Die Folge: hohe Risiken, geringe Flexibilität und ein schlechtes Gefühl beim Blick auf die Zahlen.

Die PASO Finance GmbH aus Frankfurt am Main setzt bewusst einen Gegenpol: Das Unternehmen vermittelt ausschließlich geprüfte Immobilien unter Marktwert und kombiniert diese mit transparenten Mietkonzepten.

Das Ziel: faire, nachvollziehbare Kapitalanlagen, bei denen der Kunde jederzeit versteht, was er kauft - und warum.

Unter Marktwert einkaufen - mit Sicherheitsreserve

Der zentrale Ansatz von PASO Finance:

Anleger zahlen weniger als den Marktpreis - und kaufen damit von Anfang an mit Sicherheitsreserve.

Nur Immobilien, deren Kaufpreis nachweislich unter dem aktuellen Marktwert liegt, kommen überhaupt in die engere Auswahl. Standort, Mikrolage, Mieteinnahmen, Zustand und Entwicklungsperspektive werden intensiv geprüft, bevor sie einem Kunden vorgeschlagen werden.

"Viele Anleger wissen gar nicht, dass sie überteuerte Immobilien kaufen", erklärt Geschäftsführer Panagiotis Tsetoulidis.

"Wir drehen das Prinzip um: Unser Anspruch ist, dass unsere Kunden unter Marktwert kaufen und damit von Beginn an im Vorteil sind. Fairness ist bei uns kein Werbeversprechen, sondern Geschäftsmodell."

Transparenz, die Vertrauen schafft

PASO Finance begleitet Anleger durch den gesamten Prozess:

von der ersten Beratung über die Auswahl des passenden Objekts, die Finanzierung mit Partnerbanken, die Prüfung der Unterlagen und den Notartermin bis hin zur Übergabe und laufenden Betreuung.

Alle Zahlen - Kaufpreis, Mieteinnahmen, Nebenkosten, Finanzierungsstruktur - werden offen gelegt und verständlich erklärt. Komplexe Zusammenhänge werden so aufbereitet, dass der Kunde nachvollziehen kann, wie sich Rendite, Tilgung und Liquidität entwickeln können.

"Wir möchten, dass jeder Kunde mit einem guten Gefühl unterschreibt", sagt Geschäftsführer Soufiane Mohamedi.

"Wer mit uns zusammenarbeitet, soll wissen: Die Immobilie ist wirtschaftlich durchdacht, der Preis ist fair und die Risiken sind klar benannt. Vertrauen entsteht nur, wenn nichts versteckt wird."

Zwei Profile, eine klare Linie: Professionalität & Qualität

Die beiden Geschäftsführer bringen einen selten starken Mix aus fachlicher Qualifikation, eigener Investment-Erfahrung und Praxisnähe mit:

Soufiane Mohamedi ist

Sozialversicherungsfachmann,

Finanzanlagenfachmann (IHK),

Versicherungsfachmann (IHK),

Immobilienmakler (IHK),

Portfolioplaner,

Immobilienexperte und selbst aktiver Immobilieninvestor.

Er verantwortet bei PASO Finance die Bereiche Objektbeschaffung, Marketing, Service, Qualität und Produkterstellung. Mit seinem Gespür für wertstabile Lagen und solide Mieterstrukturen sorgt er dafür, dass nur Objekte ins Portfolio gelangen, die den Qualitätsansprüchen des Hauses entsprechen.

Panagiotis Tsetoulidis ist

Steuerfachangestellter,

Finanzanlagenfachmann (IHK),

Versicherungsfachmann (IHK),

Immobilienmakler (IHK),

Portfolioplaner,

Immobilienexperte und ebenfalls Immobilieninvestor.

Er leitet die Bereiche Sales, Beratung, Notarbetreuung, Besichtigungen und Immobilienprüfung. Durch seinen steuerlichen Background und seine eigene Erfahrung als Anleger bewertet er jede Immobilie nicht nur emotional, sondern vor allem betriebswirtschaftlich.

"Wir prüfen jede Immobilie so, als würden wir selbst kaufen", betont Tsetoulidis.

"Diese Perspektive unterscheidet uns von vielen klassischen Vermittlern."

Rundum-sorglos mit klarem Fokus auf den Kunden

Bei PASO Finance steht der Mensch im Mittelpunkt. Jeder Kunde erhält ein individuell abgestimmtes Konzept - abhängig von Einkommen, Zielen, Risikoprofil und Zeithorizont. Statt verwirrender Produktvielfalt setzt das Unternehmen auf klar strukturierte, verständliche Lösungen.

"Unsere Kunden sollen nicht nur investieren, sondern auch verstehen, warum sie investieren", fasst Mohamedi zusammen.

"Wenn am Ende ein gutes Bauchgefühl bleibt, haben wir unseren Job richtig gemacht."

Über die PASO Finance GmbH

Die PASO Finance GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein bundesweit tätiger Spezialist für Kapitalanlageimmobilien. Das Unternehmen vermittelt geprüfte Objekte unter Marktwert, arbeitet mit transparenten Miet- und Nutzungskonzepten und begleitet Anleger ganzheitlich - von der Analyse über die Finanzierung und den Notartermin bis hin zur laufenden Betreuung.

Die Geschäftsführer Panagiotis Tsetoulidis und Soufiane Mohamedi vereinen über 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Steuern und stehen für Fairness, Professionalität und nachhaltigen Vermögensaufbau.

Pressekontakt:

PASO Finance GmbH

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

E-Mail: info@pasofinance.de

Weitere Informationen und Kontakt:

Website: https://www.paso-finance.de/

Unverbindliches Beratungsgespräch: https://www.paso-finance.de/kontakt/

Instagram: https://www.instagram.com/pasofinance/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PASO Finance GmbH

Herr Soufiane Mohamedi

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 015253243600

web ..: https://www.paso-finance.de/

email : info@paso-finance.de

