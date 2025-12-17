Preisgekrönte Kampagne: SALZ und ASB feiern messbaren Erfolg im Recruiting für den Katastrophenschutz

Die Agentur SALZ & der Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e. V. (ASB) freuen sich über die Auszeichnung vom Deutschen Agenturpreis für die Social Recruiting-Kampagne #ohnedichklapptsnicht.

Die Berliner Kreativagentur SALZ und der Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e. V. (ASB) freuen sich über eine besondere Auszeichnung vom Deutschen Agenturpreis in der Kategorie Social Media für die Recruiting-Kampagne #ohnedichklapptsnicht.

ASB-Helden sichtbarer machen und zum Mitmachen animieren? Mission erfüllt für SALZ.

Wie gewinnt man Menschen für eine Aufgabe, die anspruchsvoll ist und dennoch auf freiwilligem Einsatz beruht? SALZ und der ASB fanden darauf eine klare Antwort: mit einer Kampagne, die echte Einsatzsituationen zeigt, schnell auf den Punkt kommt und die emotionale Kraft des Ehrenamts in den Mittelpunkt stellt.

Mit acht prägnanten Social Videos, authentischen Botschaften und einer modernen visuellen Sprache rückt #ohnedichklapptsnicht den Katastrophenschutz in ein neues Licht. Die Inhalte wurden plattformübergreifend gestaltet und über Social Media sowie digitale Kanäle verbreitet, um maximale Sichtbarkeit und Echo zu erzielen.

_"Menschen für ein Ehrenamt im Katastrophenschutz zu begeistern, ist unser Ziel mit der Kampagne. Herzblut, Leidenschaft und Teamgeist sind Kernelemente unseres gelebten Ehrenamtes im Katastrophenschutz. Das haben wir mit den kreativen Videos gezeigt."_, erklärt Boris Michalowski, Fachdienstleiter Katastrophenschutz im ASB Berlin.

Nach mehreren Monaten Laufzeit zeigt sich: Die Kampagne verzeichnet eine überdurchschnittliche hohe Resonanz: eine sehr hohe organische und bezahlte Reichweite und überdurchschnittliche Interaktionsraten. Für den ASB Berlin bedeutet dies ganz konkret eine spürbare Stärkung des Katastrophenschutzes. "_Wir sind absolut begeistert, dass wir für diese Kampagne den Deutschen Agenturpreis gewonnen haben. Das ist eine großartige Anerkennung unserer kreativen Expertise und unseres strategischen Know-hows im Bereich Social Media._", sagt Eddy Nooke, Geschäftsführer Kreation.

Mehr Informationen zur Kampagne und zum Mitmachen unter: http://www.ohne-dich-klappts-nicht.de

2025: 25 Jahre SALZ - und gleich für 5 kreative Kampagnen ausgezeichnet

Die Berliner Werbeagentur Salzkommunikation wurde dieses Jahr gleich in fünf Kategorien mit dem Deutschen Agenturpreis geehrt:

* Kategorie Corporate Film und Kategorie Mitarbeiterkommunikation für die Kampagne mit KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

* Kategorie KI-generiertes Video für die Zusammenarbeit mit WILMA Shoppen

* Kategorie TikTok Social Ads für die Kampagne mit Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V.

* Kategorie Interkulturelle Dialogkampagne für die Kampagne mit meet2respect gUG

Fünf Auszeichnungen, fünf Beweise für strategische Relevanz und kreative Exzellenz. Und für Eddy Nooke sind die Auszeichnungen nicht nur eine Anerkennung des kreativen Ansatzes, sondern auch ein Beleg dafür, wie wichtig mutige Kommunikation gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist: "Während viele Organisationen ihre Marketingmaßnahmen reduzieren, zeigt das Beispiel des ASB deutlich: Gezielte Kommunikation ist kein Kostenpunkt, sondern eine Investition für die Zukunft."

Über den Deutschen Agenturpreis

Der Deutscher Agenturpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Marketing- und Werbebranche, die Agenturen für herausragende Leistungen in verschiedenen Kategorien ehrt (z. B. Kreation, Strategie, Digital und Event). Der Preis wird seit 2014 jährlich verliehen und ist ein wichtiger Indikator für die Qualität und das Know-how der Agenturen in Deutschland.

Über den ASB Berlin

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Berlin ist eine Hilfsorganisation und ein Wohlfahrtsverband. Der ASB will Menschen helfen und engagiert sich ehrenamtlich wie hauptamtlich für ein soziales Berlin. Rund 70 000 Menschen sind Mitglied im ASB Berlin. Über 800 Berlinerinnen und Berliner engagieren sich ehren- und ebenso viele hauptamtlich im ASB. Das vielfältige Hilfsangebot für die Menschen der Stadt umfasst unter anderem Erste-Hilfe-Ausbildung, Sanitätsdienste, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Flüchtlingshilfe, Wohnungslosenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen im Alter sowie den ASB-Wünschewagen. Gemäß seinem Leitbild "Wir helfen hier und jetzt" setzt sich der ASB dort ein, wo Hilfe benötigt wird.

SALZ ist Berliner Kreativagentur und Spezialist für neue Wege. Wir bringen Marken, Produkte und Themen voran, die erklärt werden möchten - z.B. im Healthcare-, Pharma-, Finanz-, IT-, Consulting- oder Non-Profit-Bereich. Mit einem interdisziplinären Team aus Strategie, Kreation und digitaler Entwicklung begleitet SALZ Unternehmen und Organisationen als Full-Service-Agentur - von der ersten Idee bis zur medienübergreifenden Umsetzung. B2B, B2C und immer mit Herzblut. Das Ergebnis: Lösungen, die nicht nur begeistern, sondern auch nachhaltig wirken. Wir finden neue Wege in der Kommunikation!

