Moderne Technologien brauchen Kupfer, Platin und Palladium

Die drei Metalle gehören zu den wichtigsten Industriemetallen, auch wenn sie unterschiedliche Eigenschaften besitzen.

Die Platinmetalle und Kupfer, auch Gold und Silber, bezeichnet man als gediegen, da sie als reine chemische Elemente in der Natur vorkommen. Da gediegen vorkommende Elemente meist relativ leicht zugänglich sind, wurden Kupfer sowie Silber und Gold bereits im antiken Bergbau gewonnen. Platin und Palladium gehören zu den Edelmetallen. Kupfer ist ein Basismetall, das mit sehr guter elektrischer Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit glänzt. Verbaut wird es in der Elektroindustrie, im Bauwesen oder in Elektrofahrzeugen, in Windturbinen und Solaranlagen.

Platin und Palladium werden in der Schmuckherstellung und für Katalysatoren in der Fahrzeugindustrie verwendet. Der hohe Goldpreis dieses Jahr hat Platin als Edelmetall für die Schmuckherstellung Attraktivität verliehen. Kupfer, Platin und Palladium besitzen eine hohe Widerstandskraft gegen chemische Einflüsse. Deshalb sind sie in diversen High-Tech-Anwendungen essenziell. Die größte Kupfermine dürfte immer noch die Escondida-Mine in der Atacama-Wüste in Chile sein. Sie sorgt für rund fünf Prozent der weltweiten Kupferproduktion.

Die größten Platinreserven besitzt Südafrika. 2024 ist die Produktionsmenge gegenüber dem Vorjahr etwas gesunken. Beim Palladium war vergangenes Jahr Russland der weltweit führende Produzent. Analysten rechnen auch für das laufende Jahr mit einem anhaltenden Platindefizit, denn die industrielle Nutzung steigt und Investoren nutzen Platin in Sachen Diversifikation. Palladium scheint auch stärker in den Blickpunkt von Investoren zu gelangen. Auch gut aufgestellte Unternehmen wie Sibanye-Stillwater oder Meridian Mining sollten nicht unbeachtet bleiben.

Sibanye-Stillwater - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillw... - ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle und Recycling gehören zum Geschäft.

Meridian Mining - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-u... - verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt.

