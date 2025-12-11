Führungswechsel bei der Kur + Reha GmbH: Melcher Franck verabschiedet sich in den Ruhestand

Nach 25 Jahren als Geschäftsführer und insgesamt über drei Jahrzehnten im Unternehmen

verabschiedet sich Melcher Franck zum 31. Dezember 2025 aus der Kur + Reha GmbH in den

Ruhestand.

Freiburg, 09.12.2025:

Nach 25 Jahren als Geschäftsführer und insgesamt über drei Jahrzehnten im Unternehmen

verabschiedet sich Melcher Franck zum 31. Dezember 2025 aus der Kur + Reha GmbH in den

Ruhestand. Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt Kevin Walterschen die Geschäftsführung.

Der gebürtige Würzburger lebt seit 1972 in Freiburg und übernahm nach erfolgreichem

Abschluss seines Psychologiestudiums an der Universität Freiburg und ersten Jahren am

Psychologischen Institut der Universität Freiburg und in der Rehaklinik Glotterbad als erste

Aufgabe in der Kur + Reha GmbH zunächst die Klinikleitung der Klinik für Familienrehabilitation

im Glottertal. Nach diesen ersten Berufsjahren trat er als Prokurist in die Geschäftsleitung der

Kur + Reha GmbH ein. Dort war er unter anderem für die Entwicklung neuer Kliniken und

Behandlungskonzepte verantwortlich. Im Januar 2001 trat er schließlich die Nachfolge von

Georg Holzhauer als Geschäftsführer der Kur + Reha GmbH an.

Unter seiner Leitung wuchs die Kur + Reha GmbH von einer regionalen Einrichtung zu einem

bundesweiten Verbund mit heute zwölf Kliniken, einem Medizinischen Versorgungszentrum

und rund 1.000 Mitarbeitenden. Von 2008 bis 2015 kamen noch bis zu sechs vollstationäre

Pflegeeinrichtungen hinzu - darunter in Freiburg das Haus in der Schnewlinstraße. Das

Wachstum folgte stets einem klaren Prinzip: Angebote dort zu schaffen, wo Bedarf besteht -

und dies mit Verantwortung, Verlässlichkeit und dem Anspruch, psychosomatische Versorgung

für Familien und Erwachsene konsequent weiterzuentwickeln. Auch in herausfordernden Zeiten

setzte Franck auf Stabilität und Fortschritt, etwa durch die Übernahme zweier Kliniken während

der Corona-Pandemie, um dem stetig wachsenden Bedarf an psychosomatischen

Versorgungsangeboten noch besser zu entsprechen.

Mit dem Wachstum war immer auch die Chance verbunden, interne Prozesse und Strukturen so

zu gestalten, dass alle Aufgaben für Einrichtungen im Gesundheitswesen kompetent und

nachhaltig umgesetzt werden können. Dafür hat sich die Kur + Reha GmbH flexibel und effizient

aufgestellt, ohne schwerfällige oder kostenintensive Strukturen aufzubauen. Neben

strukturellem und inhaltlichem Ausbau prägte Franck die interne Entwicklung des

Unternehmens. Effiziente Abläufe, flache Hierarchien und ein sachorientiertes Miteinander

wurden zu festen Bestandteilen der Unternehmenskultur. Die Digitalisierung klinischer und

administrativer Prozesse sowie der Anspruch, therapeutische Konzepte kontinuierlich

weiterzuentwickeln, wurden unter seiner Führung entscheidend vorangetrieben.

Ganz im Sinne der Unternehmenswerte Verlässlichkeit, Innovation, Agilität und Realismus

gestaltet die Kur + Reha GmbH ihre Arbeit, damit auch in Zukunft alle Gesundheitsangebote im

Sinne der Patientinnen und Patienten stetig optimiert werden.

"Es waren immer die Menschen, die mich angetrieben haben. Das Geheimnis unseres Erfolgs

liegt in der Zusammenarbeit", sagt Melcher Franck. Im Mittelpunkt standen die Patientinnen

und Patienten, deren Versorgung und Unterstützung er als zentrale gesellschaftliche Aufgabe

verstand, sowie die Mitarbeitenden, deren Engagement und Fachlichkeit aus seiner Sicht die

Basis des Unternehmenserfolgs bilden. Über die Jahre entstanden vielfältige, wertvolle

Kontakte zu Mitarbeitenden, die mit ihrer Expertise und ihrem Engagement dazu beitrugen,

diese hohen Ansprüche an Versorgung und Betreuung umzusetzen. Ihre Motivation und Freude

an der Arbeit seien für ihn stets ein wesentlicher Antrieb gewesen, gute Rahmenbedingungen

zu schaffen und weiterzuentwickeln. Ebenso die Möglichkeit, in einem gemeinnützigen

Verbund tätig zu sein, verbunden mit dem Anspruch, Ressourcen direkt in die

Weiterentwicklung der eigenen Angebote zu investieren - und nicht an externe Anteilseigner

fließen lassen zu müssen - habe seine Arbeit wesentlich geprägt. Franck ist überzeugt, dass die

von der Kur + Reha GmbH entwickelten Konzepte Menschen nachhaltig dabei unterstützen,

Belastungen zu überwinden, die ohne professionelle Begleitung zu dauerhaften

gesundheitlichen Einschränkungen führen könnten.

"Am 31.12.2025 darf ich mich nach 25 Jahren als Geschäftsführer verabschieden. Ich bin sehr

dankbar für alles, was ich in dieser Zeit erleben und umsetzen durfte. Dankbar für viele

wertvolle Begegnungen, tolle Projekte - für große und kleine Erfolge. Am 01.01.2026 wird Kevin

Walterschen den Platz als Geschäftsführer der Unternehmensgruppe einnehmen", erklärt

Melcher Franck.

Kevin Walterschen, geboren 1979, ist studierter Gymnasiallehrer und trat im Januar 2021 als

Leiter der Mutter-Kind-Klinik Saarwald in das Unternehmen ein. Seit Juli 2022 ist er Mitglied der

Geschäftsleitung als Leitung Stabsstellen und Projektmanagement.

Zur Geschäftsleitung der Kur + Reha GmbH gehören ab 2026, neben Kevin Walterschen als

Geschäftsführer, Sonja Maria Schrader als Leiterin Stabsstellen und Klinikkonzepte sowie Daniel

Hanselmann als Leiter Finanzen und Digitalisierung.

Zeichen: 4.408 (ohne Leerzeichen)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kur + Reha GmbH

Bastian Bammert

Eggstraße 8

79117 Freiburg

Deutschland

fon ..: 0761 / 45 39 081

web ..: https://www.kur.org

email : bastian.bammert@kur.org

Über die Kur + Reha Klinik GmbH

Die Kur + Reha Klinik GmbH gehört zur Unternehmensgruppe der Kur + Reha GmbH des

Paritätischen Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg. Diese ist mit ihren Tochtergesellschaften

eine gemeinnützige Trägerin von acht Rehakliniken für Mutter und Kind oder Vater und Kind,

zweier psychosomatischer Fachkliniken, einer für Familien, Jugendliche und Erwachsene sowie

einer nur für Erwachsene, einer Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen, einer

psychosomatischen Akutklinik mit Reha-Abteilung und von einem Medizinischen

Versorgungszentrum (MVZ).

Im Sinne von Rehabilitation und Prävention für die Gesundheit von Müttern, Vätern, Kindern und

Familien setzt die Kur + Reha GmbH auf ein indikationsgerechtes, an den Bedürfnissen der

Patienten ausgerichtetes Behandlungs- und Beratungsangebot. Sie stellt hierfür rund 1.600

Betten zur Verfügung und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Infos und Neuigkeiten finden Sie auf www.kur.org, Facebook (fb.me/kurorg),

Instagram (www.instagram.com/kurorg) und Youtube (www.youtube.com/user/kurundreha1)

Pressekontakt:

Kur + Reha GmbH

Herr Bastian Bammert

Eggstraße 8

79117 Freiburg i. Br.

fon ..: 0761 / 45 39 081

email : bastian.bammert@kur.org