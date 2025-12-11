Führungswechsel bei der Kur + Reha GmbH: Melcher Franck verabschiedet sich in den Ruhestand

Führungswechsel bei der Kur + Reha GmbH: Melcher Franck verabschiedet sich in den RuhestandPressetext verfasst von connektar am Do, 2025-12-11 11:39.
Nach 25 Jahren als Geschäftsführer und insgesamt über drei Jahrzehnten im Unternehmen
verabschiedet sich Melcher Franck zum 31. Dezember 2025 aus der Kur + Reha GmbH in den
Ruhestand.
Freiburg, 09.12.2025:
Nach 25 Jahren als Geschäftsführer und insgesamt über drei Jahrzehnten im Unternehmen
verabschiedet sich Melcher Franck zum 31. Dezember 2025 aus der Kur + Reha GmbH in den
Ruhestand. Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt Kevin Walterschen die Geschäftsführung.
Der gebürtige Würzburger lebt seit 1972 in Freiburg und übernahm nach erfolgreichem
Abschluss seines Psychologiestudiums an der Universität Freiburg und ersten Jahren am
Psychologischen Institut der Universität Freiburg und in der Rehaklinik Glotterbad als erste
Aufgabe in der Kur + Reha GmbH zunächst die Klinikleitung der Klinik für Familienrehabilitation
im Glottertal. Nach diesen ersten Berufsjahren trat er als Prokurist in die Geschäftsleitung der
Kur + Reha GmbH ein. Dort war er unter anderem für die Entwicklung neuer Kliniken und
Behandlungskonzepte verantwortlich. Im Januar 2001 trat er schließlich die Nachfolge von
Georg Holzhauer als Geschäftsführer der Kur + Reha GmbH an.
Unter seiner Leitung wuchs die Kur + Reha GmbH von einer regionalen Einrichtung zu einem
bundesweiten Verbund mit heute zwölf Kliniken, einem Medizinischen Versorgungszentrum
und rund 1.000 Mitarbeitenden. Von 2008 bis 2015 kamen noch bis zu sechs vollstationäre
Pflegeeinrichtungen hinzu - darunter in Freiburg das Haus in der Schnewlinstraße. Das
Wachstum folgte stets einem klaren Prinzip: Angebote dort zu schaffen, wo Bedarf besteht -
und dies mit Verantwortung, Verlässlichkeit und dem Anspruch, psychosomatische Versorgung
für Familien und Erwachsene konsequent weiterzuentwickeln. Auch in herausfordernden Zeiten
setzte Franck auf Stabilität und Fortschritt, etwa durch die Übernahme zweier Kliniken während
der Corona-Pandemie, um dem stetig wachsenden Bedarf an psychosomatischen
Versorgungsangeboten noch besser zu entsprechen.
Mit dem Wachstum war immer auch die Chance verbunden, interne Prozesse und Strukturen so
zu gestalten, dass alle Aufgaben für Einrichtungen im Gesundheitswesen kompetent und
nachhaltig umgesetzt werden können. Dafür hat sich die Kur + Reha GmbH flexibel und effizient
aufgestellt, ohne schwerfällige oder kostenintensive Strukturen aufzubauen. Neben
strukturellem und inhaltlichem Ausbau prägte Franck die interne Entwicklung des
Unternehmens. Effiziente Abläufe, flache Hierarchien und ein sachorientiertes Miteinander
wurden zu festen Bestandteilen der Unternehmenskultur. Die Digitalisierung klinischer und
administrativer Prozesse sowie der Anspruch, therapeutische Konzepte kontinuierlich
weiterzuentwickeln, wurden unter seiner Führung entscheidend vorangetrieben.
Ganz im Sinne der Unternehmenswerte Verlässlichkeit, Innovation, Agilität und Realismus
gestaltet die Kur + Reha GmbH ihre Arbeit, damit auch in Zukunft alle Gesundheitsangebote im
Sinne der Patientinnen und Patienten stetig optimiert werden.
"Es waren immer die Menschen, die mich angetrieben haben. Das Geheimnis unseres Erfolgs
liegt in der Zusammenarbeit", sagt Melcher Franck. Im Mittelpunkt standen die Patientinnen
und Patienten, deren Versorgung und Unterstützung er als zentrale gesellschaftliche Aufgabe
verstand, sowie die Mitarbeitenden, deren Engagement und Fachlichkeit aus seiner Sicht die
Basis des Unternehmenserfolgs bilden. Über die Jahre entstanden vielfältige, wertvolle
Kontakte zu Mitarbeitenden, die mit ihrer Expertise und ihrem Engagement dazu beitrugen,
diese hohen Ansprüche an Versorgung und Betreuung umzusetzen. Ihre Motivation und Freude
an der Arbeit seien für ihn stets ein wesentlicher Antrieb gewesen, gute Rahmenbedingungen
zu schaffen und weiterzuentwickeln. Ebenso die Möglichkeit, in einem gemeinnützigen
Verbund tätig zu sein, verbunden mit dem Anspruch, Ressourcen direkt in die
Weiterentwicklung der eigenen Angebote zu investieren - und nicht an externe Anteilseigner
fließen lassen zu müssen - habe seine Arbeit wesentlich geprägt. Franck ist überzeugt, dass die
von der Kur + Reha GmbH entwickelten Konzepte Menschen nachhaltig dabei unterstützen,
Belastungen zu überwinden, die ohne professionelle Begleitung zu dauerhaften
gesundheitlichen Einschränkungen führen könnten.
"Am 31.12.2025 darf ich mich nach 25 Jahren als Geschäftsführer verabschieden. Ich bin sehr
dankbar für alles, was ich in dieser Zeit erleben und umsetzen durfte. Dankbar für viele
wertvolle Begegnungen, tolle Projekte - für große und kleine Erfolge. Am 01.01.2026 wird Kevin
Walterschen den Platz als Geschäftsführer der Unternehmensgruppe einnehmen", erklärt
Melcher Franck.
Kevin Walterschen, geboren 1979, ist studierter Gymnasiallehrer und trat im Januar 2021 als
Leiter der Mutter-Kind-Klinik Saarwald in das Unternehmen ein. Seit Juli 2022 ist er Mitglied der
Geschäftsleitung als Leitung Stabsstellen und Projektmanagement.
Zur Geschäftsleitung der Kur + Reha GmbH gehören ab 2026, neben Kevin Walterschen als
Geschäftsführer, Sonja Maria Schrader als Leiterin Stabsstellen und Klinikkonzepte sowie Daniel
Hanselmann als Leiter Finanzen und Digitalisierung.
Zeichen: 4.408 (ohne Leerzeichen)
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Kur + Reha GmbH
Bastian Bammert
Eggstraße 8
79117 Freiburg
Deutschland
fon ..: 0761 / 45 39 081
web ..: https://www.kur.org
email : bastian.bammert@kur.org
Über die Kur + Reha Klinik GmbH
Die Kur + Reha Klinik GmbH gehört zur Unternehmensgruppe der Kur + Reha GmbH des
Paritätischen Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg. Diese ist mit ihren Tochtergesellschaften
eine gemeinnützige Trägerin von acht Rehakliniken für Mutter und Kind oder Vater und Kind,
zweier psychosomatischer Fachkliniken, einer für Familien, Jugendliche und Erwachsene sowie
einer nur für Erwachsene, einer Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen, einer
psychosomatischen Akutklinik mit Reha-Abteilung und von einem Medizinischen
Versorgungszentrum (MVZ).
Im Sinne von Rehabilitation und Prävention für die Gesundheit von Müttern, Vätern, Kindern und
Familien setzt die Kur + Reha GmbH auf ein indikationsgerechtes, an den Bedürfnissen der
Patienten ausgerichtetes Behandlungs- und Beratungsangebot. Sie stellt hierfür rund 1.600
Betten zur Verfügung und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Infos und Neuigkeiten finden Sie auf www.kur.org, Facebook (fb.me/kurorg),
Instagram (www.instagram.com/kurorg) und Youtube (www.youtube.com/user/kurundreha1)
Pressekontakt:
Kur + Reha GmbH
Herr Bastian Bammert
Eggstraße 8
79117 Freiburg i. Br.
fon ..: 0761 / 45 39 081
email : bastian.bammert@kur.org
Über connektar
Vorname
connektar.de
Nachname
Presseverteiler
Homepage
http://www.connektar.de