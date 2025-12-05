Service zum Hinhören – Das X [iks] erweitert das eigene Podcast-Angebot

Das X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign® stärkt seine digitale Präsenz und baut die Reichweite seines erfolgreichen Podcast „ServiceNews“ weiter aus.

Mit einem modernen Konzept und erweiterten Themenfeldern bietet der Podcast ab sofort noch mehr Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen im Service- und Kommunikationsbereich.

Seit dem Start des Podcast liefert das Institut regelmäßig kompakte, verständliche und praxisnahe Inhalte – von Innovationen im Service über neue Kommunikations-strategien bis hin zu den Herausforderungen im strukturellen Wandel der Dienstleistungsbranche.

Die Zielsetzung bleibt dabei klar: Forschungsergebnisse und Praxiswissen für ein breites Publikum zugänglich machen und Entscheiderinnen und Entscheidern Impulse für zukunftsfähigen Service geben.

„Mit dem Podcast „ServiceNews“ schaffen wir einen direkten Kanal zu Anwendern, und Interessierten. Wir möchten Wissen dort verfügbar machen, wo Menschen es heute am liebsten konsumieren – flexibel, kompakt und jederzeit abrufbar“, erklärt Dirk Zimmermann, Direktor des X [iks]. „Podcast-Formate gewinnen weiter an Bedeutung und unterstützen uns ideal darin, unsere Forschungsergebnisse und Einschätzungen zu neuen Servicetrends zeitnah zu teilen.“

Die Hörerinnen und Hörer erwarten künftig: Vertiefende Analysen aktueller Servicetrends, Einblicke in laufende Forschungsprojekte des Instituts, Praxisorientierte Tips rund um die Service- und Kommunikationsentwicklung.

Der Podcast ist auf der Internetseite des Instituts (www.DieServiceforscher.de) sowie über Deezer, Spotify, SoundCloud und Apple Podcasts abrufbar und kann dort abonniert und geteilt werden.