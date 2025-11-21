Winkender Weihnachtswichtel mit Rauschebart – Bewegliche Kunststofffigur in Gold und Silber, Höhe 16,5 cm

Der winkende Weihnachtswichtel mit üppigem Rauschebart zählt zu den dekorativen Figuren, die den Charakter der Advents- und Weihnachtszeit auf charmante Weise einfangen. Mit einer Höhe von 16,5 cm und seiner kompakten Grundfläche fügt er sich problemlos in verschiedene Wohnumgebungen ein, ohne dabei an Wirkung zu verlieren. Die Figur ist wahlweise in den Farbvarianten Gold oder Silber erhältlich und bietet damit zwei stimmige Akzente für unterschiedliche Einrichtungsstile.

Hergestellt wird der Wichtel aus glattem, stabilem Kunststoff, der eine klare Formgebung und eine angenehme Haptik ermöglicht. Der bewusst schlichte Materialeinsatz rückt die äußeren Merkmale der Figur in den Vordergrund: der voluminöse weiße Rauschebart, der freundlich modellierte Gesichtsausdruck sowie die klassische Weihnachtsmütze, die das Erscheinungsbild abrundet. In beiden Farbvarianten bleibt die Grundgestaltung identisch, wodurch die beiden Ausführungen problemlos miteinander kombiniert oder einzeln eingesetzt werden können.

Ein prägendes Detail der Figur ist der bewegliche linke Arm. Durch eine leichte Auf- und Abbewegung entsteht der Eindruck eines freundlichen Grußes, der den Wichtel lebendig und zugänglich wirken lässt. Diese Bewegung sorgt für eine dezente Dynamik, die besonders in ruhigen Dekorationselementen einen angenehmen Akzent setzt. Der Mechanismus wird batteriebetrieben, sodass die Figur unabhängig von Steckdosen platziert werden kann. Kabel bleiben unsichtbar, was den Einsatz an Fenstern, auf schmalen Ablagen oder in dekorativen Arrangements erleichtert. Die benötigten Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Mit seinen Maßen von etwa 13 x 9,5 x 16,5 cm bietet der Weihnachtswichtel vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innenraum. Er lässt sich einzeln positionieren, etwa auf einem Fenstersims, einem Sideboard oder einem Regal, eignet sich aber ebenso als Teil größerer Weihnachtsszenen. In Kombination mit Lichtern, Tannenzweigen oder weiteren winterlichen Figuren entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das sowohl traditionelle als auch moderne Dekorationsstile unterstützt. Die Farbvarianten Gold und Silber eröffnen zusätzlich Gestaltungsspielräume – Gold setzt warme, festliche Akzente, während Silber eine eher kühle, klare Note einbringt.

Der Wichtel kann als saisonales Schmuckelement genutzt werden, aber auch als Ergänzung zu bestehenden Dekorationen dienen. Durch seine unaufdringliche Bewegungsfunktion wirkt er lebendig, ohne dominant zu erscheinen. Sein freundlicher Ausdruck macht ihn zu einer Figur, die unterschiedliche Altersgruppen anspricht und in verschiedenste häusliche Umgebungen passt.

Zu den Funktionen und Eigenschaften zählen:

– Beweglicher linker Arm mit Winkfunktion

– Fertigung aus glattem Kunststoff

– Maße: ca. 13 x 9,5 x 16,5 cm

– Batteriebetrieb (Batterien nicht enthalten)

– Für den Innenbereich geeignet

– Erhältlich in Gold und Silber

Der winkende Weihnachtswichtel verbindet klassische Gestaltungselemente der Weihnachtszeit mit einer kleinen mechanischen Besonderheit. Er eignet sich als dekorativer Bestandteil in privaten Wohnräumen ebenso wie für saisonale Präsentationen in Innenbereichen von Geschäften oder Veranstaltungen. Seine kompakte Form, die ruhige Farbgebung und die sanfte Bewegung verleihen ihm eine Ausstrahlung, die die winterliche Atmosphäre auf zurückhaltende, aber charakteristische Weise unterstützt.