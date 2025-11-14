Bereits jetzt auf die kommende wunderbare Zeit einstimmen

Mit den folgenden Buchtipps können Sie sich jetzt schon auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit einstimmen.

Buchtipps:

Weihnachten mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn möchten Dir das Warten auf Weihnachten verkürzen.

Deshalb haben sie extra Geschichten und Reime geschrieben.

Natürlich gibt es auch Rezepte für Kekse und Plätzchen, denn was wäre die Weihnachtszeit ohne köstliche Leckereien.

Und wer die zwei kennt, weiß, dass sie auch noch die eine oder andere Überraschung für Dich parat haben.

ISBN-13: 978-3744890144

Weihnachtsgeschichten … und noch mehr

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres!

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Eile bestimmen oft den Alltag, denn jeder möchte noch passende Geschenke für Familie oder Freunde finden.

Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

ISBN-13: 978-3738645538

Harmonie zur Weihnachtszeit

Sobald das Weihnachtsfest zur Pflichtveranstaltung wird, ist der Familienfrieden schnell gestört. Mit etwas Fantasie und Einfallsreichtum kann jeder das Beste für sich und seine Lieben daraus machen, sodass sogar die Schwiegermutter strahlt und die pubertierenden Kinder die Feiertage auf einmal gar nicht mehr so ätzend finden ...

"Harmonie zur Weihnachtszeit" enthält Geschichten rund ums beliebteste Fest des Jahres.

ISBN-13: 978-1723961564

Oh Du schöne Advents- und Weihnachtszeit

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres.

Überall funkeln kleine Lichter, und es duftet nach selbst gebackenen Plätzchen. Es werden Tannenbäume geschmückt, und die Kinder warten auf den Nikolaus und Weihnachtsmann.

Die Freude auf das Weihnachtsfest steigt von Tag zu Tag. Es ist eine Zeit der Liebe, der Harmonie und des Friedens, die Hoffnung in die Herzen aller bringt.

Und Weihnachtsgeschichten haben eine besondere Magie, die die Seele erwärmt und die Erwartung auf das Fest steigert. Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen aus diesem Buch einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden im Kreis Ihrer Lieben und genießen dabei die leckeren Versuchungen.

ISBN-13:? 978-3759736390

Waffelduft und Koboldstreiche

Jedes Jahr in der Adventzeit backt Friedarella Feuerfleck vor ihrer kleinen Bäckerei Waffeln. Zum ersten Mal dürfen Ben und Pia mithelfen.

Doch zuerst basteln sie noch Tannenwichtel für den Waffelstand. Als sie gerade anfangen wollen, raschelt es geheimnisvoll in den Tannenzweigen. Plötzlich passieren immer mehr merkwürdige Dinge.

Und dann sehen sie es …

Das kann doch nicht wahr sein! Oder doch?

ISBN-13: ? 979-8340231444

Hörnchen Das Weihnachtsbuch

Weihnachten mit Hörnchen erleben, können alle Kinder ab 4 Jahre. Dieses reizende Kinderbuch enthält weihnachtliche Ausmalbilder, Rätsel, Suchbilder und Märchen der Gebr. Grimm, die durchaus geeignet sind, dass die Kinder sie gemeinsam mit ihren Eltern lesen. Diese Gemeinsamkeit erfüllt den Sinn der Weihnacht. Langeweile ist also zu Weihnachten ausgeschlossen.

ISBN-13: 978-1978488823

