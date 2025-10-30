Algesiologikum Tagesklinik präsentiert neue Studien zur Wirksamkeit innovativer Schmerztherapie

Gleichgewichtstraining zeigt überraschende Effekte bei chronischen Rückenschmerzen.

Neue Studien belegen: Innovative Schmerztherapie der Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin zeigt überraschende Erfolge mit Gleichgewichtstraining

MÜNCHEN, 30.10.2025

Auf dem Deutschen Schmerzkongress 2025 stellte die Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin in München zwei aktuelle Studien vor, die neue Wege in der interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie (IMST) aufzeigen. Die Ergebnisse belegen: Sowohl gezieltes Gleichgewichtstraining als auch die speziellen tagesklinischen Formate verbessern die Lebensqualität von Patient*innen mit chronischen Schmerzen - selbst bei hoher körperlicher und psychischer Belastung.

Gleichgewichtstraining als wirksame Ergänzung der Schmerztherapie

Chronische Rückenschmerzen zählen zu den weltweit häufigsten Schmerzerkrankungen und sind oft mit Gleichgewichtsstörungen, Schlafproblemen und eingeschränkter Alltagsfunktion verbunden. Das Forschungsteam um Tobias Abraham, Leitung der Bewegungstherapie in der Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin untersuchte in einer randomisierten Cross-Over-Studie die Integration eines vierwöchigen Gleichgewichtstrainings in die IMST bei 48 Teilnehmer*innen mit chronischem Lendenwirbelsäulenschmerz.

Bereits nach zwei Wochen zeigten sich deutliche Erfolge:

* Gleichgewichtsfähigkeit: signifikante Verbesserung (p