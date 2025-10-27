Gesund leben, bewusst genießen - wie das Menschels Vitalresort Körper, Geist und Lebensstil in Balance bringt

Das Menschels Vitalresort ist ein Rückzugsort für Menschen, die ihre Selbstheilungskräfte aktivieren, Risikofaktoren abbauen und ihre gesundheitliche Eigenverantwortung stärken möchten.

Bad Sobernheim / Meddersheim, August 2025 - Das traditionsreiche Familienunternehmen wird mittlerweile in dritter Generation von Birgit und Dr. Matthias Menschel geführt und steht für eine moderne Interpretation von Gesundheit. Hier geht es nicht um "Schnell-Wellness", sondern um individuelle, ganzheitliche und tiefenwirksame Leistungen. Ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Ärzten wie Dr. Matthias Menschel, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren, und Frau Dr. Gudrun Herzel sowie weitere Therapeuten begleitet die Gäste nicht nach Schema F, sondern individuell. Ob zur Entgiftung, zum Heilfasten, zur Stärkung nach Long-Covid, zur Burn-out-Prävention oder zum Einstieg in einen bewussteren Lebensstil - das Ziel ist immer gleich: Menschen zurück in ihre natürliche Balance zu führen.

Die Angebote des Gesundheitsresorts verbinden medizinische Diagnostik, therapeutische Anwendungen und achtsame Lebensführung. Sehr beliebt bei den Gästen ist die Detox- & Heilerde-Therapie nach Felke . Dabei werden auf sanfte Weise überflüssige Säuren und Schadstoffe ausgeleitet, der Stoffwechsel entlastet, die Abwehrkräfte aktiviert und neue Energie gewonnen.

Die Fastenangebote finden ebenfalls großen Zuspruch. Immer mehr Menschen kommen dorthin, um das Heilfasten nach Buchinger zu praktizieren. "Präventives Fasten" ist bereits ab zehn Nächten und "Therapeutisches Heilfasten" zur tiefen körperlichen und mentalen Reinigung ab 14 Nächten möglich. Eine ärztliche Betreuung ist stets inklusive.

Zeit für gesundes Leben: Auch die Zahl der Menschen, die erkennen, wie wichtig es ist, den persönlichen Lebensstil bewusst zu hinterfragen und die gewohnten Verhaltensweisen zu reflektieren, nimmt zu. Was läuft falsch? Warum geht es mir nicht gut? Warum bin ich ausgebrannt und erschöpft? Das Menschels bietet professionelle Burn-out-Prophylaxe und Entspannungstechniken an. Hier helfen sanfte Bewegung, mentale Entlastung und individuell abgestimmte Therapien, um wieder in den eigenen Rhythmus zu finden.

Ein weiteres aktuelles Thema ist die Regeneration nach Long-Covid. Dafür gibt es ein eigens entwickeltes, individuell buchbares Programm, das auf Energieaufbau, Lungenstärkung und mentale Stabilisierung abzielt.

Ärztliche Begleitung schafft Vertrauen

Ein Alleinstellungsmerkmal des Vitalresorts ist, dass die therapeutischen Anwendungen und Programme immer von qualifizierten Ärzten und Therapeuten begleitet werden. Das schafft insbesondere bei gesundheitlichen Beschwerden, Vorerkrankungen oder während des Heilfastens Sicherheit. Das Verhältnis zwischen Gast und Arzt ist dabei bewusst partnerschaftlich gestaltet: mit Empathie, Zeit und einem offenen Ohr.

Dr. Matthias Menschel rät: "Warten Sie nicht, bis der Körper Sie ausbremst, sondern hören Sie auf ihn. Gönnen Sie sich bewusst eine Auszeit - nicht als Flucht, sondern als Weg zurück zur eigenen Kraft. Die Natur hat eine heilende Wirkung, wir müssen ihr nur Raum geben. Genau dafür sind wir da. Wir nehmen uns Zeit. Zeit zuzuhören. Zeit zu begleiten. Bei uns trifft langjährige Erfahrung auf echte Herzlichkeit, bei der der Mensch mit seiner Geschichte, seinen Bedürfnissen und seinen Zielen im Mittelpunkt steht.

Bewegung, Achtsamkeit und Natur erleben

Die Therapien werden wirkungsvoll durch tägliche Bewegungsangebote wie sanftes Yoga, Qi-Gong, Atemübungen oder Spaziergängen durch das weitläufige Parkgelände und die umliegenden Weinberge unterstützt. Für ausgiebige Radtouren stehen auch Fahrräder zur Verfügung. Wer mag, kann sein persönliches Bewegungsprogramm individuell mit den Therapeuten abstimmen. Und nicht zu vergessen: der Wellnessbereich verspricht wunderbare Erholung! Eine finnische Sauna, eine Blockhaussauna, ein Laconium und ein Dampfbad sorgen für gesundes Schwitzen. Der Naturbadepool und das Hallenbad laden zum Schwimmen ein. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, herrlich wohltuende Massagen und Beauty-Behandlungen zu genießen.

Last but not least: Gesunde Ernährung mit der Menschels Bioküche

Ein weiterer Baustein für das Wohlbefinden ist die Küche im Menschels Vitalresort. Dort werden frische, regionale Bio-Lebensmittel liebevoll zubereitet - leicht und basenbetont. Genuss steht hier nicht im Widerspruch zur Gesundheit - im Gegenteil. Ob im Rahmen eines Fastenprogramms oder der Bio-Cuisine-Wellness-Vollpension: Die Ernährung wird auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt und begleitet jede Therapieform kulinarisch sinnvoll.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Menschels Vitalresort Felke-Kurhaus Menschel OHG

Herr Dr. Matthias Menschel

Naheweinstr. 65

55566 Meddersheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6751-850

web ..: https://www.menschel.com/de

email : docmenschel@menschel.com

Das Menschels Vitalresort verbindet über 90 Jahre Tradition mit modernen Medical-Wellness-Angeboten. Die Schwerpunkte liegen auf der Felke-Kur, dem Heilfasten nach Buchinger und der Burnout-Prävention. Das Biohotel präsentiert sich als Wohlfühloase und Gesundheitsresort, angesiedelt in einer Landschaft von einzigartiger Schönheit, die von Wiesen, Feldern und Weinanbau geprägt ist. Es bietet seinen Gästen eine ausgewogene Mischung aus therapeutischen Behandlungen, gesunder Ernährung mit Bio-Produkten, wohltuenden Anwendungen, Entspannungs- und Sportangeboten sowie erholsamen Stunden im Wellnessbereich oder im weitläufigen Park - stets begleitet von ärztlicher Expertise und herzlicher Gastlichkeit.

Pressekontakt:

PR Office

Frau Bettina Häger-Teichmann

Strangweg 40

32805 Horn Bad Meinberg

fon ..: 017623395729

email : bettina.teichmann@pr-office.info