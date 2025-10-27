Martinsmarkt auf Burg Satzvey am 8. November 2025

Laternenzug mit Sankt Martin auf dem Pferd +++ Marktstände +++ Stockbrot, Kinderpunsch und Glühwein

Am Samstag, 8. November 2025, lädt die Patricia Gräfin Beissel GmbH alle Kinder und Familien ein, mit ihren Laternen auf die historische Burg Satzvey zu kommen, um gemeinsam das Martinsfest zu feiern. Der passende Vorbote für die Weihnachtszeit.

Der winterliche Markt im romantischen Burghof stimmt die Gäste optimal auf den Advent ein. An den Marktständen finden sich schon erste Weihnachtsgeschenke, regionale Spezialitäten oder hübsche Andenken. Natürlich dürfen auch frisches Stockbrot, Apfelpunsch und Glühwein für Klein und Groß nicht fehlen.

Die Musikerinnen von der Gruppe Die Irrlichter laden an diesem Tag zum Mitsingen in den Bourbonensaal ein. Auf mittelalterlichen Instrumenten spielen sie traditionelle Lieder und singen gemeinsam mit den Gästen.

Um 17 Uhr dann führt Sankt Martin "höchstpersönlich" auf seinem Pferd alle zum großen wärmenden Martinsfeuer im Burgpark, mit Fackelbeleuchtung und Musikbegleitung.

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Termin: Samstag, 8. November 2025, 14 bis 19 Uhr

Eintritt: Kinder unter 4 Jahren frei, Kinder (4 bis 12 Jahre) 5 Euro, Menschen mit Behinderung/Schüler/Studenten/Gruppen ab 20 Personen 6,50 Euro pro Person, Erwachsene 8 Euro

Weitere Infos unter: www.burgsatzvey.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patricia Gräfin Beissel GmbH

Frau Patricia Gräfin Beissel

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey

Deutschland

fon ..: 02256-95 83 0

fax ..: 02256-9 59 86 63

web ..: http://www.graefin-beissel.de

email : info@graefin-beissel.de

Ob Familienfeiern, Tagungen oder Firmenevents - jedes Fest verdient einen außergewöhnlichen Rahmen mit individuellen Akzenten.

Was auch immer Sie planen - eine Feier auf der mittelalterlichen Burg Satzvey, eine Tagung im Designhotel oder ein Fest zuhause - von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis hin zur professionellen Organisation und zum reibungslosen Ablauf sorgt die Patricia Gräfin Beissel GmbH dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

Pressekontakt:

PR & Text Bureau Dipl.-Ing. Margit Schmitt

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de