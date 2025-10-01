Kapitalbeschaffung von Mezzaninekapital am freien Kapitalmarkt füer jedes Unternehmen - von Dr. jur. H. Werner

Nutzen Sie von uns die kapitalmarkt-geprüften Finanzierungsformen ohne Banken über die Ausgabe von stillem Beteiligungskapital, Genussrechtskapital, Anleihekapital (Unternehmensanleihe), Namensschuldverschreibungen, Hypotheken-Genussrechte, BaFin-prospektfreie Grundschulddarlehen gem. § 1 KWG, Fondskapital, Mezzaninekapital, Aktienkapital, offenes Beteiligungskapital, Wertpapieremissionen, prospektfreie und BaFin-freie Direktinvestments in Sachgüter, Nachrangdarlehen, partiarische Darlehen etc. zur Stärkung der Eigenkapitalquote und damit der Bonität oder zur Kreditablösung. Unsere Finanzierungs-Dienste ( auch durch Sachkapital-Erhöhung ) unterstützen Sie bei der Beschaffung von Firmenkapital, Gründungskapital und Sanierungskapital. Unternehmenssanierungen sind in geeigneten Fällen mit Sanierungsfinanzierungen umsetzbar.

Auch nach dem Inkrafttreten des neuen Kleinanlegerschutzgesetzes am 10. Juli 2015 kann Kapital von Privat an Privat, so Dr. Horst Werner www.finanzierung-ohne-bank.de, über ein öffentliches Angebot prospektfrei ohne Verstoß gegen § 1 Kreditwesengesetz außerhalb der Banken als Nachrangdarlehenskapital mit qualifizierter Rangrücktrittsabrede, als grundschuldbesichertes Darlehen, als partiarisches Darlehen, als Direktinvestment, als stilles Gesellschaftskapital, als Genussrechtskapital, als qualifiziertes Nachrangkapital oder als Anleihekapital oder als offene Gesellschaftsbeteiligung ( z.B. als Kommanditkapital, Aktienkapital etc. ) begeben werden. Dabei sind in den Beteiligungsverträgen die Abgrenzungsmerkmale zu den Einlagengeschäften der Banken im Sinne des § 1 Kreditwesengesetz einzuhalten. Grundsätzlich ist zwar für die öffentliche Kapitalbeschaffung eine Bankenaufsichtsgenehmigung der BaFin in Frankfurt/Main - Abteilung Wertpapieraufsicht - mit einem Kapitalmarktprospekt erforderlich. Diese Prospektpflicht wurde im Kleinanlegerschutzgesetz vom 10. Juli 2015 nochmals inhaltlich verschärft.

Mit Aktien-Kapital, Anleihe-Kapital, mit grundschuldbesichertem Darlehenskapital, Nachrang-Darlehenskapital oder Genussscheinkapital bringen wir Sie zur geschäftlichen Finanzierung mit einer Privatplatzierung aus der Hausbankabhängigkeit heraus an den Kapitalmarkt ( die aktuellen Kapitalmarktzinsen im Herbst 2021 liegen bei 3 % bis 5,5% p.a. ) oder über ein IPO an die Börse. Wir erarbeiten die BaFin-Verkaufsprospekte u. BaFin-konforme Beteiligungs-Exposés und bieten einen Full-Service inkl. Platzierungsmanagement und Finanzierungs-Marketing für Ihre Kapitalbeschaffung zu sehr günstigen Konditionen.

Kapitalerhöhung u. Liquidität zur Unternehmenssanierung

Kapitalerhöhungen - auch zur Sanierung von Unternehmen - sind mit neuem Eigenkapital und neuer Liquidität möglich. Finanzierungs-Probleme bei KMU´s beseitigen durch Kapital von Privat als Betriebskapital: stimmrechtsloses Beteiligungskapital für eigentümergeführte Familienunternehmen von bankenunabhängigen Kapitalgebern. Sanierungskapital nach Kostenanpassung. Kapitalbeschaffung ohne Kreditaufnahme: die Alternativen zum (Bank-)Darlehen ! Kapitalbeschaffungen für KMU´s und Finanzierungen für Firmen sind erfolgreich über eine Privatplatzierung zu bewerkstelligen. Unsere Kapitalmarktexperten und Dr. Horst Siegfried Werner erstellen Beteiligungs-Exposés sowie Kapitalmarktprospekte und Fondsprospekte mit BaFin-Genehmigung ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ).

Alternative Finanzierungsformen / neue Finanzierungsmodelle

Finanzierungsalternativen und Finanzierungs-Konzepte für Unternehmen mit und ohne Stimmrechtseinfluß. Unser Finanzierungsservice: Kapitalbeschaffungen mit und ohne Bankenaufsichtsgenehmigung (BaFin) sind bei uns tragfähig und realistisch umsetzbar. Wir erstellen kostengünstig wertpapierlose Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte mit BaFin-Gestattung oder Wertpapierprospekte mit BaFin-Billigung. So bringen Beteiligungsangebote mit einer zukunftsweisenden Equity Story für Unternehmen einen zeitnahen Platzierungserfolg ! Einzelprojekte können mit Fondskapital und Projektfinanzierungen realisiert werden. Für Investoren gilt: In der Bankenkrise besser das Kapital in der Realwirtschaft anlegen.

Sie erhalten von uns alle stimmrechtslosen Finanzierungsformen sowie umfangreiche Erläuterungen zu allen Möglichkeiten der alternativen und ergänzenden “Finanzierung ohne Banken” = Geld und Kapital ohne Bankenstress und ohne Bankenabhängigkeit. Nach Ihrer Wahl setzen wir die Kapitalbeschaffung für Sie um. Praktische Beispiele finden Sie auf unserem Unternehmensbeteiligungs-Portal www.anleger-beteiligungen.de oder auf unserem Marketing-Tool www.investoren-brief.de .

