Der Kapitalmarkt-Praktiker Dr. jur. H. Werner aus Göttingen mit erfolgreicher Berufstätigkeit

Der promovierte Wirtschaftsjurist Dr. Horst Werner aus Göttingen als Kapitalmarktberater für Unternehmensfinanzierungen ohne Banken ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ), als Finanzierungsspezialist für KMU´s und Kapitalmarktexperte für die Kapitalbeschaffung am Kapitalmarkt mit der Ausgabe von grundschuldbesicherten Darlehensanlagen,Nachrangdarlehen, partiarischen Darlehen, Anleihen, stillen Beteiligungen und Genussrechten hat fachliche Leistungen nachgewiesen und praxisorientierte Erfahrungen - belegt durch viele positive Referenzen ( http://finanzierung-ohne-bank.de/htm/de/html/Referenzen_der_Dr_Werner_Fi... ) - erworben: Dr. jur. Horst Werner ist seit 1979 als Finanzberater und Kapitalmarktexperte in Göttingen tätig.

Nach einem fünfjährigen rechtswissenschaftlichen Studium ( von 1969 - 1974 ) in Göttingen hatte Dr. Werner anschließend eine rechtswissenschaftliche Forschungs- und Lehrtätigkeit von über acht Jahren ( von 1974 - 1982 ) an der Universität Göttingen, die dann zur Grundlage für die anschließende freiberufliche Praxiserfahrung von über drei Jahrzehnten am Finanzierungs- und Kapitalmarkt geworden sind. Dr. Werner bringt für seine freiberufliche Tätigkeit als Finanzierungs- und Wirtschaftsberater exzellentes Grundlagenwissen mit.

Der Kapitalmarkt- und Bankjurist Dr. Horst Werner promovierte mit einer Arbeit über das Aktien- und Konzernrecht 1979 zum Dr. jur. Nach einer vierjährigen Assistententätigkeit ab 1974 an dem wirtschafts- und bankenrechtlichen Lehrstuhl von Prof. Dr. U. Immenga hatte Dr. Horst Werner von 1979 – 1981 einen Lehrauftrag an der Universität Göttingen und 1990 an der Universität Bremen im Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht.

Dr. jur. Horst Werner ist mit zahlreichen praxisorientierten Büchern und wissenschaftlichen Beiträgen sowie Fernsehinterviews zur Finanzierung von Unternehmen, zum Recht der Kapitalanlage sowie zum Gesellschafts-, Konzern-, Bank- und Kapitalmarktrecht hervorgetreten. Viele positive Rezensionen der sechzehn Monographien (zuletzt 2007), 2. Auflage: „Mezzanine-Kapital – mit Mezzanine-Finanzierung die Eigenkapitalquote erhöhen“ und 2007, 2. Auflage: „Das Private Placement zur Eigenkapitalbeschaffung – Wege zur Mittelstandsfinanzierung“, beide im Bank-Verlag Köln) und “Finanzierung“ Bd. 6 in der Handelsblatt-Mittelstandbibliothek, 2007, Handelsblatt, Düsseldorf belegen seine Anerkennung in der Fachpresse.

Als Kapitalmarktexperte und Fachmann für die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung ist Dr. Horst Siegfried Werner seit 1981 für mittelständische Unternehmen in der Kapitalbeschaffung tätig und hat sich mit der Konzeption von Beteiligungsprospekten über stimmrechtsloses Beteiligungskapital ( = Mezzaninekapital ) für die Kapitalmärkte einen Namen gemacht. Dr. Horst Siegfried Werner brachte 1983 den ersten Beteiligungsprospekt über Mezzaninekapital an den deutschen Kapitalmarkt. Er hat mehr als 1.500 Unternehmensbeteiligungs-Prospekte bzw. Beteiligungs-Exposés in allen Rechtsformen erstellt und mit seinen Verbindungen und Kontakten zu über 2.000 Finanzdienstleistern an die Märkte geführt. Dabei wurde von ihm ein Platzierungsvolumen von weit über € 7 Mrd. abgewickelt und platzierungstechnisch begleitet.

Dr. jur. Horst Werner ist Mezzaninekapital-Spezialist und ein häufig eingeladener Referent für Vorträge über Finanzierungen, Bilanzierungs-strategien,Kapitalbeschaffungen, gesellschaftsrechtliche Vertragsgestaltungen und Beteiligungs- sowie Konzernangelegenheiten. Bekannt sind ferner die von der Dr. Werner Financial Service AG seit Jahren regelmäßig durchgeführten Finanz-Fachseminare. In den letzten fast 35 Jahren hat Dr. jur. Horst Werner in verschiedenen Aktiengesellschaften und Holdingunternehmen Funktionen als Vorstand und Aufsichtsrat ausgeübt. Es wurden mehrere mittelständische Betriebe an die Börse geführt.

Der promovierte Wirtschaftsjurist Dr. Horst Werner aus Göttingen als Kapitalmarktberater für Unternehmensfinanzierungen ohne Banken ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ), als Finanzierungsspezialist für KMU´s und Kapitalmarktexperte fschafts- und bankenrechtlichen Lehrstuhl von Prof. Dr. U. Immenga hatte Dr. Horst Werner von 1979 – 1981 einen Lehrauftrag an der Universität Göttingen und 1990 an der Universität Bremen im Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht.

Dr. jur. Horst Werner ist mit zahlreichen praxisorientierten Büchern und wissenschaftlichen Beiträgen sowie Fernsehinterviews zur Finanzierung von Unternehmen, zum Recht der Kapitalanlage sowie zum Gesellschafts-, Konzern-, Bank- und Kapitalmarktrecht hervorgetreten. Viele positive Rezensionen der sechzehn Monographien (zuletzt 2007), 2. Auflage: „Mezzanine-Kapital – mit Mezzanine-Finanzierung die Eigenkapitalquote erhöhen“ und 2007, 2. Auflage: „Das Private Placement zur Eigenkapitalbeschaffung – Wege zur Mittelstandsfinanzierung“, beide im Bank-Verlag Köln) und “Finanzierung“ Bd. 6 in der Handelsblatt-Mittelstandbibliothek, 2007, Handelsblatt, Düsseldorf belegen seine Anerkennung in der Fachpresse.

Als Kapitalmarktexperte und Fachmann für die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung ist Dr. Horst Siegfried Werner seit 1981 für mittelständische Unternehmen in der Kapitalbeschaffung tätig und hat sich mit der Konzeption von Beteiligungsprospekten über stimmrechtsloses Beteiligungskapital ( = Mezzaninekapital ) für die Kapitalmärkte einen Namen gemacht. Dr. Horst Siegfried Werner brachte 1983 den ersten Beteiligungsprospekt über Mezzaninekapital an den deutschen Kapitalmarkt. Er hat mehr als 1.500 Unternehmensbeteiligungs-Prospekte bzw. Beteiligungs-Exposés in allen Rechtsformen erstellt und mit seinen Verbindungen und Kontakten zu über 2.000 Finanzdienstleistern an die Märkte geführt. Dabei wurde von ihm ein Platzierungsvolumen von weit über € 7 Mrd. abgewickelt und platzierungstechnisch begleitet.

Dr. jur. H. Werner ist Mezzaninekapital-Spezialist :

Der promovierte Wirtschaftsjurist Dr. Horst Werner aus Göttingen als Kapitalmarktberater für Unternehmensfinanzierungen ohne Banken ( siehe www.finanzierung-ohne-bank.de ), als Finanzierungsspezialist für KMU´s und Kapitalmarktexperte für die Kapitalbeschaffung am Kapitalmarkt mit der Ausgabe von grundschuldbesicherten Darlehensanlagen,Nachrangdarlehen, partiarischen Darlehen, Anleihen, stillen Beteiligungen und Genussrechten hat fachliche Leistungen nachgewiesen und praxisorientierte Erfahrungen - belegt durch viele positive Referenzen ( http://finanzierung-ohne-bank.de/htm/de/html/Referenzen_der_Dr_Werner_Fi... ) - erworben: Dr. jur. Horst Werner ist seit 1979 als Finanzberater und Kapitalmarktexperte in Göttingen tätig.

Nach einem fünfjährigen rechtswissenschaftlichen Studium ( von 1969 - 1974 ) in Göttingen hatte Dr. Werner anschließend eine rechtswissenschaftliche Forschungs- und Lehrtätigkeit von über acht Jahren ( von 1974 - 1982 ) an der Universität Göttingen, die dann zur Grundlage für die anschließende freiberufliche Praxiserfahrung von über drei Jahrzehnten am Finanzierungs- und Kapitalmarkt geworden sind. Dr. Werner bringt für seine freiberufliche Tätigkeit als Finanzierungs- und Wirtschaftsberater exzellentes Grundlagenwissen mit.

Der Kapitalmarkt- und Bankjurist Dr. Horst Werner promovierte mit einer Arbeit über das Aktien- und Konzernrecht 1979 zum Dr. jur. Nach einer vierjährigen Assistententätigkeit ab 1974 an dem wirtschafts- und bankenrechtlichen Lehrstuhl von Prof. Dr. U. Immenga hatte Dr. Horst Werner von 1979 – 1981 einen Lehrauftrag an der Universität Göttingen und 1990 an der Universität Bremen im Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht.

Dr. jur. Horst Werner ist mit zahlreichen praxisorientierten Büchern und wissenschaftlichen Beiträgen sowie Fernsehinterviews zur Finanzierung von Unternehmen, zum Recht der Kapitalanlage sowie zum Gesellschafts-, Konzern-, Bank- und Kapitalmarktrecht hervorgetreten. Viele positive Rezensionen der sechzehn Monographien (zuletzt 2007), 2. Auflage: „Mezzanine-Kapital – mit Mezzanine-Finanzierung die Eigenkapitalquote erhöhen“ und 2007, 2. Auflage: „Das Private Placement zur Eigenkapitalbeschaffung – Wege zur Mittelstandsfinanzierung“, beide im Bank-Verlag Köln) und “Finanzierung“ Bd. 6 in der Handelsblatt-Mittelstandbibliothek, 2007, Handelsblatt, Düsseldorf belegen seine Anerkennung in der Fachpresse.

Als Kapitalmarktexperte und Fachmann für die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung ist Dr. Horst Siegfried Werner seit 1981 für mittelständische Unternehmen in der Kapitalbeschaffung tätig und hat sich mit der Konzeption von Beteiligungsprospekten über stimmrechtsloses Beteiligungskapital ( = Mezzaninekapital ) für die Kapitalmärkte einen Namen gemacht. Dr. Horst Siegfried Werner brachte 1983 den ersten Beteiligungsprospekt über Mezzaninekapital an den deutschen Kapitalmarkt. Er hat mehr als 1.500 Unternehmensbeteiligungs-Prospekte bzw. Beteiligungs-Exposés in allen Rechtsformen erstellt und mit seinen Verbindungen und Kontakten zu über 2.000 Finanzdienstleistern an die Märkte geführt. Dabei wurde von ihm ein Platzierungsvolumen von weit über € 7 Mrd. abgewickelt und platzierungstechnisch begleitet.

Dr. jur. H. Werner ist Mezzaninekapital-Spezialist und ein häufig eingeladener Referent für Vorträge über Finanzierungen, Bilanzierungs-strategien,Kapitalbeschaffungen, gesellschaftsrechtliche Vertragsgestaltungen und Beteiligungs- sowie Konzernangelegenheiten. Bekannt sind ferner die von der Dr. Werner Financial Service AG seit Jahren regelmäßig durchgeführten Finanz-Fachseminare. In den letzten fast 35 Jahren hat Dr. jur. H. Werner in verschiedenen Aktiengesellschaften und Holdingunternehmen Funktionen als Vorstand und Aufsichtsrat ausgeübt. Es wurden mehrere mittelständische Betriebe an die Börse geführt.

Dr. jur. Horst Siegfried Werner, Göttingen ist als Wirtschafts- und Steuerrechtler ein ausgewiesener Finanzierungs-Spezialist mit Kapitalmarkterfahrung und mit der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) Dienstleister für den Transfer von Privatkapital in unternehmerisches Produktivkapital durch Beteiligungskapital, Fondskapital, Venture Capital und Kapitalmarktemissionen. Er betreut seit 35 Jahren mittelständische Unternehmen und Konzerngesellschaften bei der Kapitalbeschaffung über die Risikokapitalmärkte bzw. die Kapitalmärkte in und außerhalb der Börse zur Steigerung der unternehmerischen wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit, zur Erhöhung der Investitionen, zur Stärkung der Innovationen und zur Optimierung von Unternehmensgrößen, damit diese ihre Position im bundesdeutschen und globalen Wettbewerb langfristig unter Erhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze sichern und ausbauen können. Dr. Werner erstellt und erarbeitet Kapitalmarktprospekte mit BaFin-Billigung und BaFin-freie und prospektfreie Beteiligungsexposés für kleinere Platzierungsvolumina, die unter die Bereichsausnahmen des Vermögensanlagengesetzes oder des Wertpapierprospektgesetzes fallen.

Nach einem fünfjährigen rechtswissenschaftlichen Studium ( von 1969 - 1974 ) in Göttingen hatte Dr. Werner anschließend eine rechtswissenschaftliche Forschungs- und Lehrtätigkeit von über acht Jahren ( von 1974 - 1982 ) an der Universität Göttingen, die dann zur Grundlage für die anschließende freiberufliche Praxiserfahrung von über drei Jahrzehnten am Finanzierungs- und Kapitalmarkt geworden sind. Dr. Werner bringt für seine freiberufliche Tätigkeit als Finanz- und Wirtbeschaftsberater exzellentes Grundlagenwissen mit.

Dr. Horst Siegfried Werner, Göttingen ist als Fachbuchautor von 16 Sachbüchern zur Wirtschaft, zur Bilanzierung und zur Finanzierung von mittelständischen Unternehmen sowie Verfasser von zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen in Fachzeitschriften und Fernsehinterviews bekannt geworden. Sein letztes Buch "Finanzierung" erschien im Rahmen der Mittelstandsbibliothek als Bd. 6 im Handelsblatt-Verlag / Düsseldorf mit 288 Seiten. Er ist ein gern gesehener Referent und Vortragsredner. Seine Referate sind spannend, kurzweilig und ohne Umschweife mit anschaulichen Beispielen auf den „Punkt“ abgestellt. Dr. Werner ist häufig Gastreferent bei Unternehmensverbänden, IHK´s, Banken, staatlichen Wirtschaftsfördergesellschaften und Finanz-Fachseminaren.

Dr. jur. H. Werner erreichbar unter dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de