ME Business Group & Gründer Markus Oldenburger auf der Zukunft Personal Süd in München

Wenn Think Tanks die Zukunft der Arbeit gestalten, darf einer nicht fehlen

Markus Oldenburger, Gründer und Inhaber der ME Business Group. Mit Mut, Erfahrung und einem unerschütterlichen Willen zur Veränderung hat er in weniger als drei Monaten ein Start-up geschaffen, das die HR-Welt aufhorchen lässt - nicht durch Buzzwords, sondern durch Haltung.

_"Ich wollte kein weiteres HR-Tool schaffen, sondern eine Bewegung starten, die den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt",_ sagt Markus Oldenburger - und trifft damit den Nerv einer Branche, die sich nach Sinn, Struktur und echter Orientierung sehnt.

Ein Gründer mit Substanz

Oldenburger ist kein Träumer, sondern ein Architekt der neuen Arbeitswelt. Sein Antrieb: Technologie, Menschlichkeit und strategische Weitsicht zu vereinen. Die ME Business Group steht für agile HR-Lösungen, klare Kommunikation und menschliche Nähe - eine seltene Kombination im digitalen Zeitalter. Was wie ein Start-up klingt, ist in Wahrheit ein strategisches Kompetenzzentrum, das Arbeit, Lernen und Führung im KI-Zeitalter neu denkt.

Praxis trifft Pioniergeist

Während viele noch über den digitalen Wandel sprechen, lebt Markus Oldenburger ihn. Er verbindet jahrzehntelange Erfahrung mit moderner Technologiekompetenz und schafft Lösungen, die sich flexibel in die Lebensrealität von Unternehmen einfügen:

Modularität statt Lizenzdschungel - Systeme, die mitwachsen.

Transparenz statt Blackbox - Technologie, die Vertrauen schafft.

Empathie statt Automatisierung um jeden Preis - KI als Partner, nicht als Ersatz.

_"HR ist kein Datensatz, sondern ein Dialog. Wir wollen, dass Unternehmen wieder fühlen, wofür sie arbeiten - und nicht nur, wie sie es tun."_

Bildung neu gedacht

Die Zukunft Personal Think Tanks zeigen: Künstliche Intelligenz verändert Bildung, Lernen und Unternehmenskultur radikal. Die ME Business Group antwortet mit praxisnahen Konzepten: Lern- und Talentlösungen, die Entwicklung als kontinuierlichen Prozess verstehen - dynamisch, individuell und menschlich. In Kooperation mit Expert:innen aus Forschung und Wirtschaft beteiligt sich das Team am Memorandum "Das Ende der Massenuniversität in der KI-Ära" und bringt die Stimme der Praxis ein."Die Zukunft gehört nicht den größten, sondern den lernfähigsten Unternehmen", betont Markus Oldenburger.

Messe-Erlebnis mit Mehrwert

Am Stand D.12 erleben Besucher:innen, wie HR-Technologie fühlbar wird:

Live-Demos & Micro-Sessions - intuitive Tools, die sofort überzeugen.

Speed-Coachings mit Markus Oldenburger - 20 Minuten, die Perspektiven verändern.

Networking-Lounge & Think-Tank-Talks - Austausch auf Augenhöhe.

Social-Media-Challenge #MEHRvolution - wer HR neu denkt, wird Teil der Bewegung.

6. Warum sich der Besuch lohnt

Die ME Business Group steht für das, was viele versprechen, aber wenige liefern:

echte Veränderung mit Menschlichkeit im Mittelpunkt. Markus Oldenburger zeigt, dass Tempo und Haltung keine Gegensätze sind:

_"Wir sind kein Start-up, das probiert. Wir sind ein Unternehmen, das liefert - schnell, fokussiert und mit Seele."_

Sichtbarkeit mit Substanz

Mit starker Onlinepräsenz und authentischer Kommunikation sorgt die ME Business Group für nachhaltige Wahrnehmung: offizielle Ausstellerseite: Zukunft Personal - _ME Business Group_

Einladung an Presse, Partner & Besucher:innen

Die ME Business Group lädt herzlich dazu ein, Teil einer neuen HR-Bewegung zu werden. Das Unternehmen steht für digitale Intelligenz mit menschlicher Achtsamkeit - für Arbeit, die Sinn ergibt und Zukunft gestaltet. "Wir glauben nicht an künstliche Intelligenz ohne echte Menschlichkeit. Wir glauben an MEHR - an Mensch, Entwicklung, Bewusstsein."

Zukunft Personal Süd, München

15.-16. Oktober 2025

Standnummer D.12

Täglich 09:00 - 17:00 Uhr

Über die ME Business Group: Die ME Business Group ist ein deutsches HR-Tech-Unternehmen mit Sitz in Hannover, gegründet von Markus Oldenburger. Sie entwickelt modulare, skalierbare und transparente Lösungen für Recruiting, Personalentwicklung und Führungskräfteentwicklung - mit dem Ziel, die Arbeitswelt menschlicher, fairer und zukunftsfähiger zu gestalten.

Schlussgedanke

Wenn andere noch über die Zukunft reden, gestaltet Markus Oldenburger sie längst. Die ME Business Group steht für Tempo, Klarheit und Haltung - und zeigt auf der Zukunft Personal Süd, dass Menschlichkeit die stärkste Innovation bleibt.

