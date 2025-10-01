l.i.d. erhält Cognia-Akkreditierung – Qualität über internationalem Durchschnitt

Nordrhein-Westfalen, Juni 2025 – Die Akkreditierung durch Cognia bescheinigt

l.i.d. – learn. interact. digital. eine überdurchschnittlich starke Qualität in der digitalen Erwachsenenbildung.

Damit haben Unternehmen die Sicherheit, dass ihre maßgeschneiderten Weiterbildungsprogramme internationalen Standards entsprechen.

Positiv bewertet wurden insbesondere:

Praxisnahe Lernkultur mit Flexibilität und Interaktivität

Nachhaltige Kompetenzentwicklung durch moderne Didaktik

Einsatz von Gamification, Reflexion und realen Projektszenarien

Nachweisbare Lernerfolge und datenbasierte Evaluation

„Diese Akkreditierung zeigt, dass digitale Weiterbildung nicht nur flexibel, sondern auch hochqualitativ ist“,

so die Gründer Lea Wurm und Tobias Hombach.

Weitere Informationen zur Akkreditierung finden Sie auf unserer

Zertifizierungsseite.

Die Gründer Lea Wurm und Tobias Hombach mit dem offiziellen Cognia-Akkreditierungszertifikat.

Pressekontakt:

l.i.d. – learn. interact. digital.

Wurm & Hombach GbR

E-Mail: info@learn-interact.digital

Web: www.learn-interact.digital