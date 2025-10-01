Startseite

l.i.d. erhält Cognia-Akkreditierung – Qualität über internationalem Durchschnitt

Pressetext verfasst von tobiashombach am Mi, 2025-10-01 09:36.
Nordrhein-Westfalen, Juni 2025 – Die Akkreditierung durch Cognia bescheinigt
l.i.d. – learn. interact. digital. eine überdurchschnittlich starke Qualität in der digitalen Erwachsenenbildung.
Damit haben Unternehmen die Sicherheit, dass ihre maßgeschneiderten Weiterbildungsprogramme internationalen Standards entsprechen.

Positiv bewertet wurden insbesondere:

  • Praxisnahe Lernkultur mit Flexibilität und Interaktivität
  • Nachhaltige Kompetenzentwicklung durch moderne Didaktik
  • Einsatz von Gamification, Reflexion und realen Projektszenarien
  • Nachweisbare Lernerfolge und datenbasierte Evaluation

„Diese Akkreditierung zeigt, dass digitale Weiterbildung nicht nur flexibel, sondern auch hochqualitativ ist“,
so die Gründer Lea Wurm und Tobias Hombach.

Weitere Informationen zur Akkreditierung finden Sie auf unserer
Zertifizierungsseite.

Die Gründer Lea Wurm und Tobias Hombach mit dem offiziellen Cognia-Akkreditierungszertifikat.

Adresse

learn-interact.digital (l.i.d.)
Kontakt: Lea Wurm & Tobias Hombach
E-Mail: info@learn-interact.digital
Website: https://learn-interact.digital
Telefon: +49 (0)175 843 551 8

https://learn-interact.digital

E-Learning, Digitale Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Corporate Learning, Leadership-Training, Blended Learning, Lernplattform (LMS), Instructional Design, Schulungsentwicklung, Compliance-Schulungen, Arbeitssicherheit (VDSI Punkte), Mitarbeiterqualifizierung, Soft-Skills-Training, Onboarding-Programme, Microlearning, Mobile Learning, TalentLMS, Qualitätssicherung (Cognia-Standard), B2B Weiterbildung