Wiesnbier für Goldliebhaber günstiger

Jedes Jahr wieder, wenn das Münchner Oktoberfest startet, richtet sich ein Blick auf das Gold/Wiesnbier-Ratio.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.09.2025, 12:20, Zürich/Berlin

Bis zu 15,80 Euro kostet die Maß dieses Jahr, damit rund ein Drittel mehr als noch 2019. Kein Wunder, sind doch die Lebensmittelpreise seit 2019 etwa um 32 Prozent nach oben gegangen. Goldinvestoren dürfte der hohe Preis jedoch nicht weinen lassen. Denn der Goldpreis ist seit 2024 um zirka 30 Prozent gestiegen. Für eine Unze Gold bekommt der Wiesn-Besucher heuer 186 Maß Bier, immerhin 38 Maß mehr als im Vorjahr. Mehr Bier für eine Unze Gold gab es nur 1980 (227 Maß Bier) und 1981. Vergleicht man 2023 mit 2025, so steht die Unze Gold sogar für 67 Maß mehr. Ebenso wie die Lebensmittel, falls man Bier nicht dazu zählt, sind auch die Bierpreise in Euro gerechnet, deutlich angestiegen. Zwar wird weniger Bier getrunken, jedoch hat sich der Verkauf von alkoholfreiem Bier im letzten Jahrzehnt nahezu verdoppelt. Ähnlich erfreulich ist für in Gold Investierte die Entwicklung des Preises des iPhones im Vergleich zum Goldpreis. Denn im Vergleich zum Goldpreis wird das iPhone immer günstiger. Das aktuelle iPhone 17 Pro Max erfordert "nur" 0,47 Unzen Gold. In 2022 musste ein iPhone-Käufer noch 0,87 Unzen Gold auf den Ladentisch legen.

Knapp 3.825 US-Dollar kostete jetzt die Unze Gold, also wieder ein Preissprung nach oben und die wichtige Marke von 3.800 US-Dollar je Unze ist geknackt. Damit hat sich das edle Metall seit Jahresanfang um etwa 45 Prozent verteuert. Geopolitische Krisen und Risiken treiben die Anleger also weiter zum Gold, ebenso wie die Kaufgelüste der Zentralbanken oder ein möglicher Konflikt zwischen dem US-Präsidenten und der US-Notenbank. Auch Bergbaugesellschaften mit Gold im Boden freuen sich.

Osisko Development - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-develop... - besitzt die Projekte Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent), San Antonio (Mexiko) und Tintic (USA). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten.

Southern Cross Gold Consolidated - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross... - besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse liegen bereits vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

