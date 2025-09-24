Entscheidung beim Frühstück: Welche Route heute bei der Alpenüberquerungs-Etappe?

Die Wanderexperten (DIWA) bringen frischen Wind in Alpenüberquerungen - Flexibel wandern statt stur dem Plan folgen

Flexibel wandern statt stur dem Plan folgen - DIE WANDEREXPERTEN (DIWA) bringen frischen Wind in Alpenüberquerungen

Heute gemütlich durch Blumenwiesen, morgen über aussichtsreiche Höhenwege wandern - bei DIWA bestimmt nicht der Tourplan, sondern du selbst, wie dein Wandertag aussieht. Mit dem neuen Konzept wird jede Etappe deiner Alpenüberquerung zum persönlichen Abenteuer, angepasst an Kondition, Tagesform und Lust auf Herausforderung.

Zur Auswahl stehen drei Optionen pro Tagesetappe: Leicht, Klassik oder Alpin. So lassen sich Streckenlänge, Höhenmeter und Anspruch spontan variieren - und trotzdem bewegst du dich ausschließlich auf sicheren, gut begehbaren Routen im Bereich leicht bis mittelschwer. Entschieden wird beim Frühstück.

Wer zwischendurch verschnaufen oder mehr erleben möchte, kann schon bei der Buchung zusätzliche Nächte in jedem Etappenort einbauen - für entspannte Ruhetage, Wellness-Auszeiten oder individuelle Entdeckertouren unterwegs. Immer mit dabei: komfortable Unterkünfte und zuverlässiger Gepäcktransport - für entspanntes Weitwandern im eigenen Takt.

Ein besonderer Tourentipp ist die "Kaiser Tauern"-Alpenüberquerung vom Chiemsee oder Kaiserwinkl über den Kalser Tauern bis zum Großglockner - eine eindrucksvolle Strecke durch ursprüngliche Landschaften zwischen Wilder Kaiser, Kitzbüheler Alpen und Pinzgau. Exklusiv bei DIWA gibt's die große "AlpenHerz"-Rundtour von Mayrhofen durch Süd- und Osttirol, mit drei Naturparks (Zillertaler Alpen, Pragser Wildsee, Drei Zinnen) sowie dem Nationalpark Hohe Tauern - ein echtes Highlight für Naturliebhaber:innen und erfahrene Wanderfans.

Wer möchte, kann einzelne Etappen auch von zertifizierten Bergwanderführern oder Nationalpark-Rangern begleiten lassen - für spannende Einblicke und noch mehr Sicherheit unterwegs.

Tourstart ist täglich möglich. Für Spätsommer und Herbst 2025 sind aktuell noch Plätze verfügbar.

Alle Infos und Touren auf www.die-wanderexperten.com

Hochauflösende Bilder zu allen DIWA-Touren senden wir gerne in Wunschauflösung zu. Abdruck mit Bildnachweis (c) honorarfrei.

DIWA - Die Wanderexperten wurde als Anbieter von individuellen (selfguided) Wanderreisen von den langjährigen Touristikern Reinhard Brunner und Uli Edelmann ins Leben gerufen, um den Traum einer Alpenüberquerung für Jedermann zugänglich zu machen. Neben individuellen DIWA Originals Touren mit Auswahl aus Leicht, Klassik und Alpin-Route bei jeder Etappe sowie flexibler Zusatznachtbuchung in allen Etappenorten - werden auch DIWA PartnerTouren - individuell oder geführt angeboten. Durch den zweiten Standort in Tirol ist eine optimale Betreuung vor Ort optimal gewährleistet.

