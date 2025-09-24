Herbstzeit ist Wanderzeit - DIWA Die Wanderexperten starten mit neuen Touren in den goldenen Herbst

DIWA - Die Wanderexperten - verlängern die Saison und präsentieren neue Routen die auch noch kurzfristig eingeplant werden können.

Wenn die Tage kürzer werden, die Luft klarer wird und die Berge im warmen Licht leuchten, beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres zum Wandern: der Herbst. DIWA - DIE WANDEREXPERTEN - verlängern die Saison und präsentieren neue Routen die auch noch kurzfristig eingeplant werden können.

Warum Herbstwandern?

Der Herbst ist für Wanderer besonders attraktiv: stabile Wetterlagen, geringere Gewittergefahr, keine hochsommerliche Hitze und Bergbahnen, die vielerorts noch in Betrieb sind. Zugleich entfallen hochalpine Etappen, die witterungsbedingt nicht mehr begehbar sind - ideal also für alle, die die Schönheit der Berge genießen möchten, ohne eine komplette Alpenüberquerung zu planen und auch keine überlaufenen Wege fürchten müssen.

Neu für den Herbst und Sommer 2026

Unter dem Motto _"Weitwandern in den Alpen"_ bietet DIWA gleich mehrere neue Routen an:

* Achensee & Zillertal Kombi

Eine abwechslungsreiche Woche zwischen Seen, Almen und Tiroler Bergwelt - mit Stationen am Tegernsee, Achensee, in Hochfügen und Mayrhofen.

* Vom Kaiserwinkl bis Zell am See

Vom Wilden Kaiser über die Kitzbüheler Alpen bis zu den Hohen Tauern. Übernachtet wird in Kössen, St. Johann, Leogang und Zell am See - eine Route voller landschaftlicher Vielfalt.

* Für alle, die nur wenige Tage Zeit haben, gibt es auch Herbst-Shorty-Varianten wie 4-tägige Auszeiten am Wilden Kaiser oder zwischen Karwendel & Rofan am Achensee.

Ab sofort buchbar: Alpenüberquerungen 2026

Parallel zum Herbstprogramm sind die beliebtesten Alpenüberquerungen für die Saison 2026 ab sofort buchbar. Zudem wurde die Alpenüberquerung von Garmisch nach Bozen als 8-tägige AlpenJuwel-Tour von der Zugspitze nach Südtirol als Trekking-, Komfort-Tour - jeweils in Leicht-, Klassik- und Alpin-Variante - sowie als Guide-Tour (geführt) neu in das DIWA Programm aufgenommen. Wer frühzeitig reserviert, sichert sich nicht nur die besten Termine, sondern auch begehrte Einzelzimmer. Besonders Termine rund um Feiertage sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Ob eine kompakte Kurzreise oder eine ganze Wanderwoche - alle Touren von DIWA lassen sich flexibel anpassen und mit individuellen Ruhetagen oder persönlichen "da wollte ich schon immer mal hin"- extraTouren planen. So können Wanderbegeisterte ihre eigene Traumroute durch die schönsten Regionen der Alpen gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tourism experts - Die Wanderexperten

Herr Reinhard Brunner

Güldensöllerweg 6

61350 Bad Homburg

Deutschland

fon ..: +49 6172 908 4172

web ..: https://diewanderexperten.de/

email : info@tourism-experts.com

Über DIWA - DIE WANDEREXPERTEN

DIWA ist Spezialist für individuelle Weitwanderungen in den Alpen. Mit langjähriger Erfahrung, klassischen und ungewöhnlichen Routen und einem breiten Netzwerk an Partnern bietet DIWA einzigartige Wandererlebnisse - von der klassischen Alpenüberquerung bis zu maßgeschneiderten Touren im Frühjahr, Sommer und Herbst.

