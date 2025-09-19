Jetzt unkompliziert Schrott verkaufen vom Schrotthändler in Bochum

Gegenstände, Bauteile oder Fahrzeuge, die aus Metall bestehen oder Metall enthalten sind für Schrotthändler in Bochum interessant. Denn die enthaltenen Metalle (wie Aluminium, Kupfer, Messing oder Zinn), lassen sich gut extrahieren und weiter verwerten.

In Handys, Smartphones oder Computerteilen sind sogar Edelmetalle verbaut. Mit einer ordentlichen Entsorgung über einen angemeldeten Schrotthändler wird das Altmetall fachgerecht und umweltschonend behandelt und wieder verwertet. Liegt der Schrott in einer ausreichenden Menge vor, bietet der Schrotthändler seinem Kunden einen Ankauf an.

Vor einigen Jahren sind Schrotthändler im Ruhrgebiet regelmäßig mit einer unverkennbaren Melodie durch die Straßen gefahren. Das bot die Gelegenheit, Schrott spontan abzugeben und Platz in Keller, Hof oder Dachboden zurück zu gewinnen. Das auf sich aufmerksam machen mit Musik ist in Bochum mittlerweile untersagt.

Fahrende Schrotthändler sind aber weiterhin im Einsatz und kommen zu ihren Kunden nach einer Terminabsprache. Das Angebot nutzen sowohl Privatkunden als auch Firmenkunden.

Der Rohstoff Metall

Metall als Rohstoff kann sehr gut recycelt werden. Mit einer ordentlichen Entsorgung wird er der Kreislaufwirtschaft zugeführt und steht anschließend der Industrie als Rohstoff wieder zur Verfügung. Mit Metall ist die Wiederverwertung sehr gut möglich, da mit dem Einschmelzen keine Qualitätsverluste einher gehen wie bei anderen Rohstoffen. Daher zahlen Schrotthändler für Altmetall noch gute Preise.

Der Schrottpreis wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, unter anderem von der angebotenen Metallsorte und der vorliegenden Menge. Angebot und Nachfrage bestimmen zusätzlich tagesaktuell die Preise, sodass es auch zu Schwankungen im Preis kommt. Grundsätzlich gibt es aber schon wertvollere Metalle wie Kupfer, Messing, Zink oder Zinn und weniger wertvolle Metalle wie Eisen. Neben Sorte und Menge bestimmt der Aufwand für den Schrotthändler in Bochum den Preis: Ist der Schrott abholbereit oder ist als zusätzlicher Service eine Demontage gewünscht? Dieser Aufwand für Arbeit und Werkzeuge wird mit dem Schrottpreis verrechnet.

Bei geringeren Mengen ist immer noch eine kostenlose Abholung möglich. Ob Ankauf oder Abholung: Mit dem Auftrag an einen professionellen Schrotthändler ist eine fachgerechte Entsorgung des Altmetalls gewährleistet. Der Dienstleister verfügt über alle notwendigen Genehmigungen und Sachkundenachweise für eine ordentliche Entsorgung. Der Schrott wird über Schrottplätze, Entsorgungsbetriebe und Verwertern der Kreislaufwirtschaft zugeführt.

