Startseite Neue Online-Marketing- & KI-Seminare von TILL.DE im 3. Quartal 2025 Pressetext verfasst von TILLDE am Fr, 2025-07-04 08:18. Braunschweig, 3. Juli 2025 – Als Google Premium-Partner und Spezialist für praxisorientierte Weiterbildungen präsentiert TILL.DE sein aktuelles Seminar- und Webinarprogramm für das dritte Quartal 2025. Geschäftsführer kleiner und mittelständischer Unternehmen, Marketing-Manager und alle, die tief in Online-Marketing- oder KI-Themen einsteigen möchten, profitieren von über 17 Jahren Trainererfahrung von Joachim Schröder und dem zertifizierten TILL.DE-Team.

Seminarübersicht Q3 2025 KI Wissen: Praxistraining für effektives Prompting!

Entdecke das 5-Schritte-Prompting-Framework und hole das Maximum aus ChatGPT, Gemini & Co. Live-Übungen zeigen, wie KI dein effizientester Mitarbeiter wird – perfekt für Entscheider und Marketer.

17.07.2025 / 19.08.2025

https://www.till.de/seminare/ki-wissen-praxistraining-fuer-effektives-pr... Google Tag Manager

Setze Tracking ohne Programmieraufwand um: Container anlegen, Tags & Trigger konfigurieren, GA4 & Ads einbinden. Inklusive Live-Setup und Teilnahmezertifikat.

20.–21.08.2025

https://www.till.de/seminare/google-tag-manager-seminar/ Google My Business Workshop

Optimiere dein Unternehmensprofil, erhalte mehr Bewertungen via QR-Code & KI-Vorlagen und gewinne regionale Kundschaft – praxisnah und sofort anwendbar.

22.08.2025

https://www.till.de/seminare/google-my-business-workshop/ Google Analytics 4 – GA4 Kompakt

Reibungsloser Umstieg von Universal Analytics: Property-Einrichtung, neue KPIs, Custom Events mit Tag Manager – alles im Live-Account.

27.08.2025

https://www.till.de/seminare/google-analytics-4-ga4-einsteiger-webinar/ Google Ads Performance Max

Lerne den neuesten Kampagnentyp kennen: Reichweite auf allen Google-Kanälen, Smart-Bidding, Set-up-Strategien – Conversions steigern, Kosten senken.

03.09.2025

https://www.till.de/seminare/google-ads-performance-max/ Google Looker Studio

Dashboards, Datenquellen, Visualisierungen: Baue Reports, die deine KPIs klar abbilden, und automatisiere dein Reporting – Schritt für Schritt.

08.–09.09.2025

https://www.till.de/seminare/google-looker-studio-seminar/ Google NotebookLM

Verbinde Wissen smarter: Informationen bündeln, Ideen strukturieren, Produktivität steigern – live demonstriert am neuen KI-Tool von Google.

10.09.2025

https://www.till.de/seminare/google-notebooklm-seminar/ Warum du bei TILL.DE genau richtig bist

Google Premium-Partner: Aktuelles Know-how direkt aus erster Hand.

17 + Jahre Erfahrung: Joachim Schröder und sein Team schulen seit 2008 erfolgreich Unternehmen jeder Größe.

Praxisorientierung: Hands-on-Aufgaben in Live-Konten, damit du Gelerntes sofort umsetzt.

Zertifizierte Trainer: Alle Referenten sind von Google geschult und geprüft.

Support inklusive: Auch nach dem Seminar steht dir das TILL.DE-Team bei Fragen zur Seite.

Alle Infos, Termine und Anmeldemöglichkeiten findest du hier: https://www.till.de/seminare/seminartermine/

Presse- & Kontaktinformationen

TILL.DE GmbH – Internet & Online-Marketing Agentur

Telefon: +49 531 3902390?E-Mail: info@till.de

