Startseite Pattern präsentiert Content Brief in Europa, um das Wachstum von E-Commerce-Marken zu beschleunigen Pressetext verfasst von dswiechmann am Di, 2025-06-24 08:00. Pattern, das führende Unternehmen für die Beschleunigung des globalen E-Commerce, bringt heute Content Brief by Pattern PXM auf den europäischen Markt. Das KI-gestützte Tool hilft E-Commerce-Marken dabei, Produktbeschreibungen zu optimieren, den Traffic zu steigern und das Wachstum zu beschleunigen. Content Brief by Pattern PXM nutzt die 44 Billionen Datenpunkte von Pattern, um Produktbeschreibungen zu analysieren und praktische Erkenntnisse auf Basis von Marktanteilen, Käuferverhalten und Content-Performance zu liefern. Damit erhalten E-Commerce-Marken eine automatisierte Möglichkeit, Conversions zu steigern und Content kanalübergreifend zu skalieren. Die Optimierung von Produktbildern, Videos und Texten für Online-Angebote ist laut Patterns Ecommerce Executive Strategy Snapshot 2024 der am häufigsten genannte Schwerpunktbereich für Führungskräfte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Dennoch geben 40 Prozent der Markenverantwortlichen an, dass sie nicht über die nötigen Tools und Ressourcen verfügen, um die Potenziale des E-Commerce optimal zu nutzen. Content Brief by Pattern PXM hilft E-Commerce-Marken in den Bereichen:

? Produktattribute: Übersetzung von Produktdaten, Kundenrezensionen und Wettbewerberlisten in ein klares kreatives Briefing für die Optimierung und Syndizierung über Plattformen und Einzelhändler hinweg

? Bilder: Klassifizierung der effektivsten Bilder in Kategorien, wie Action Shots oder Lifestyle-Bilder, um die Conversion zu beschleunigen

? Suche: Analyse der Keywords die Kunden verwenden um Produkte zu finden, Ranking dieser Begriffe in den digitalen Regalen und Feststellung, ob die Marke die Keywordfamilie für sich beansprucht hat und sie gewinnt oder verliert David Wright, Gründer und CEO von Pattern, betont: „Die Möglichkeit, den Zeitaufwand für eine umfassende Wettbewerbsanalyse mithilfe von KI von Wochen auf Minuten zu verkürzen, ist ein erstaunlicher Fortschritt für Markenführer – vor allem, wenn diese Analyse exponentiell umfangreicher ist als das, was ein Team von Menschen allein zusammenstellen könnte. Marken können nun auf der Grundlage von Daten arbeiten, statt sich auf Vermutungen zu stützen. Dabei behalten sie die kreative Kontrolle und Führung, während sie ihren Content schnell optimieren, bereitstellen und testen, um bislang unerreichte Zugriffszahlen und Conversions auf Marktplätzen zu generieren.” Seit der Einführung von Content Brief im Jahr 2024 konnte eine führende Konsumgüter-Marke innerhalb von nur 30 Tagen messbare Auswirkungen feststellen – einschließlich einer Umsatzsteigerung von 21 Prozent, angetrieben durch einen Anstieg der Seitenaufrufe um 14 Prozent und eine Erhöhung der Conversion um 21 Basispunkte. Content Brief ist die jüngste Weiterentwicklung der proprietären E-Commerce Accelerator Plattform von Pattern, die in ganz Europa auf den Markt kommt und Technologie und Daten kombiniert, um Marken zu helfen, sich im digitalen Handel durchzusetzen. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie noch heute eine Demo. Über Pattern

Pattern ist der Spitzenreiter in der Kategorie der globalen E-Commerce- und Marktplatz Beschleunigung (Marketplace Accelerator). Seit der Gründung im Jahr 2013 ist Pattern auf mehr als 1.800 Mitarbeiter angewachsen, die von 22 globalen Standorten aus arbeiten. Hunderte von globalen Marken verlassen sich täglich auf die E-Commerce Accelerator Plattform von Pattern, um profitables Umsatzwachstum auf mehr als 60 globalen Marktplätzen zu erzielen – darunter Amazon, Walmart.com, Target.com, eBay, Tmall, JD und Mercado Libre. Mehr Informationen unter pattern.com.