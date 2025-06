Startseite Lust am Fleisch: Eine exklusive Sammlung historischer Designvorlagen für Fleischerei-Schaufenster Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-17 09:46. Berlin, 13. Juni 2025 - Lust am Fleisch: Bildagentur zeigt exklusive Sammlung historischer Designvorlagen für Fleischerei-Schaufenster auf ihrer Webseite Die Bildagentur Quagga Illustrations setzt ein außergewöhnliches Highlight: Ab sofort ist auf ihrer Webseite eine exklusive Sammlung historischer Designvorlagen für die Gestaltung von Fleischerei-Schaufenstern verfügbar. Die Kollektion umfasst hochwertige Chromolithographien als Design-Vorlagen für Fleischereien vom Beginn des 20. Jahrhunderts, die das traditionsreiche Handwerk und die Kunst der Warenpräsentation im urbanen Raum eindrucksvoll dokumentieren. Ein Blick in das historische Schaufenster Schaufenster waren seit dem 19. Jahrhundert zentrale Attraktionen der Stadtlandschaft und dienten nicht nur der Präsentation von Waren, sondern wurden zu wahren "Kunsträumen des Käuflichen" (Uwe Spiekermann). Auch Fleischereien nutzten kunstvoll gestaltete Schaufenster, um Frische, Qualität und Regionalität ihrer Produkte hervorzuheben. Die historischen Vorlagen zeigen klassische Farbkombinationen wie Rot und Weiß, nostalgische Schilder, stilisierte Tiermotive und detailreiche Arrangements von Fleischwaren, die bis heute als Inspiration für modernes Retro-Design dienen. "Mit dieser Sammlung möchten wir Kreativen, Ladenbesitzer:innen und Historiker:innen einen einzigartigen Zugang zu authentischen Designideen bieten, die das Dekor vergangener Zeiten in die Gegenwart holen. Sie faszinieren und befremden und sind daher eine hervorragende Quelle für unser gewandeltes Verhältnis zu Lebensmitteln und zum Tier", erklärt Isabel Meraner, Pressesprecherin der Agentur. Online-Kollektion hochwertiger historischer Bilder Ein kleiner Teil der Sammlung ist ab sofort online verfügbar und eignet sich sowohl für die Gestaltung von Werbematerialien als auch für Ausstellungen, Publikationen und die kreative Neugestaltung moderner Fleischereibetriebe. Interessierte finden auf der Webseite der Agentur (www.quagga-illustrations.de) detaillierte Informationen zu Lizenzierung und Nutzungsmöglichkeiten. Auf Anfrage stellen wir weitere Motive der gleichen Serie zur Verfügung. Über unsere Bilder Quagga Illustrations ist eine kleine Bildagentur mit Sitz in Berlin, spezialisiert auf hochwertige historische und thematische Bildmaterialien. Mit einem umfangreichen Bildarchiv und hochwertigen visuellen Inhalten bietet sie kreative Lösungen für Verlage, Designer:innen, Museen, Unternehmen und kreativschaffende Privatpersonen weltweit. ---

