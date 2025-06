Startseite EuroChargeMedia ist exklusiver Medien- und Werbepartner der neuen Fußball-Turnierserie GoCupGermany Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-06-04 08:44. "Du spielst nicht zum Spaß - du spielst, um zu gewinnen. Willkommen bei GoCupGermany." Ennigerloh 03.06.2025 - EuroChargeMedia freut sich, die exklusive Medien- und Werbepartnerschaft mit GoCupGermany, der neuen 5-gegen-5-Fußballturnierserie in Deutschland, bekannt zu geben. Mit einem innovativen und emotional aufgeladenen Eventformat setzt GoCupGermany neue Maßstäbe im Kleinfeldfußball - und EuroChargeMedia wird diesen Weg als exklusiver Partner an vorderster Front begleiten. Ab dem 04. Juni 2025 wird die aufmerksamkeitsstarke Werbekampagne deutschlandweit auf allen digitalen Ladestationen von EuroChargeMedia zu sehen sein - an zig Standorten im gesamten Bundesgebiet. "GoCupGermany trifft genau den Puls der Zeit: sportlich, digital und mitreißend. Wir sind stolz, diese einzigartige Turnierserie medial und werblich zu begleiten und damit ein neues Kapitel im Bereich Sportkommunikation und urbaner Sichtbarkeit aufzuschlagen."

- Olga Funk, Geschäftsführerin von EuroChargeMedia Die Turnierserie startet Ende August/Anfang September in Göttingen und tourt anschließend durch weitere sieben Städte in ganz Deutschland. Mit schnellen, kompakten Spielen, DJ-Support und einer professionellen Eventstruktur bietet GoCupGermany weit mehr als nur Fußball - es schafft ein Erlebnis, das Spielerinnen wie Zuschauerinnen gleichermaßen begeistert. EuroChargeMedia wird im Rahmen der Partnerschaft sämtliche medialen Aktivitäten rund um das Event auf den digitalen Ladestationen begleiten und so für maximale Reichweite sorgen. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches gemeinsames Projekt mit GoCupGermany - wo Leidenschaft auf Klasse trifft. Weitere Informationen zum Turnier:

www.gocupgermany.de

Instagram: @gocupgermany

Medienkontakt GoCup: info@gocupgermany.de

Medienkontakt EuroChargeMedia: presse@eurochargemedia.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: EuroChargeMedia UG

Frau Olga Funk

August Macke Allee 26

59320 Ennigerloh

Deutschland fon ..: +49 156 79593158

web ..: https://eurochargemedia.com

email : info@eurochargemedia.com "Energie für Ihre Geräte. Sichtbarkeit für Ihre Marke. Willkommen bei der Revolution am Point of Sale." Pressekontakt: EuroChargeMedia UG

Frau Olga Funk

August Macke Allee 26

59320 Ennigerloh fon ..: +49 156 79593158

email : info@eurochargemedia.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten