Startseite Tolkien Tage 2025: Sonntag ausverkauft - Konzert- und Kinotickets noch verfügbar Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-05-30 07:49. Pont, 29.05.25 - Wer die Tolkien Tage 2025 besuchen möchte, muss sich beeilen: Nach dem Samstag ist nun auch der Sonntag ausverkauft. Für die Tolkien Tage vom 12. bis 15. Juni gibt es aktuell noch Karten für den Kinoabend am Donnerstag und den Konzertabend am Freitag sowie einige wenige Tribünentickets. Die einzige Möglichkeit, die weltweit größte Veranstaltung zu Tolkiens Werken an allen vier Tagen zu erleben, sind die letzten Tribünentickets. Diese bieten einen exklusiven Blick auf die Hauptbühne und die perfekte (und inzwischen einzige) Gelegenheit, das gesamte Event an mehreren Tagen zu genießen. Einzeltickets gibt es nun nur noch für Donnerstag und Freitag. Besonders der neue Konzertabend am Freitag verspricht, ein absolutes Highlight zu werden. Mit Hochkarätern wie Feuerschwanz, The Tolkien Ensemble, Hadadanza und Kupfergold stehen gleich vier herausragende Acts auf der Bühne. Auch der Kino-Abend am Donnerstag, an dem der Tolkien Biopic mit Nicholas Hoult und Lily Collins in den Hauptrollen gezeigt wird, ist sehr beliebt: Bereits 80 Prozent der Karten sind verkauft. Vom 12. bis zum 15. Juni 2025 verwandelt sich das beschauliche Geldern-Pont erneut in ein lebendiges Tor nach Mittelerde: Die 15. Tolkien Tage der Deutschen Tolkien Gesellschaft e.V. öffnen ihre Pforten und heißen im Jubiläumsjahr über 17.000 erwartete Gäste willkommen. Das größte Tolkien-Event Europas verspricht auch in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis für Fantasy-Fans jeden Alters. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielseitiges und liebevoll gestaltetes Programm freuen - darunter mitreißende Vorträge renommierter Expertinnen und Experten, phantasievolle Workshops, bei denen Kreativität und Handwerkskunst im Mittelpunkt stehen, sowie ein atmosphärischer Mittelerde-Markt, der mit authentischen Ständen und kulinarischen Spezialitäten tief in die Welt von J.R.R. Tolkien eintauchen lässt. Zahlreiche Lagergruppen aus ganz Deutschland und darüber hinaus erwecken die Völker Mittelerdes zum Leben und machen das literarische Werk von Tolkien hautnah erlebbar. Als besonderes Highlight wird in diesem Jahr erstmals ein erweiterter Geländebereich eröffnet, der ganz im Zeichen der Zwerge steht und mit liebevoll inszenierten Details für noch mehr Raum zum Staunen, Entdecken und Träumen sorgt - und das alles wie immer rein ehrenamtlich. Alle Infos und Tickets gibt es auf www.tolkientag.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V.

Die Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V. fördert die wissenschaftliche Erschließung und die Verbreitung der Werke von Professor John Ronald Reuel Tolkien, CBE, und anderer Werke, die zu einem Vergleich herausfordern. Sie pflegt dabei das Zusammenwirken verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, veranstaltet regionale Tolkien Tage, das bundesweite Tolkien Thing, eine jährliche Tolkien-Konferenz, Vorträge, Lesungen und Ausstellungen und veröffentlicht neben der Mitgliederzeitschrift Der Flammifer von Westernis auch das akademische Jahrbuch Hither Shore, das schon zweimal den Deutschen Phantastik Preis in der Kategorie "Sekundärwerk" gewonnen hat. Für weitere Informationen: www.tolkiengesellschaft.de Pressekontakt: Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V.

