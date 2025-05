Startseite Eine runde Sache - nicht nur bei Knödeln! Henglein setzt auf noax Industrie-Panel-PCs Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-05-22 11:27. High-Tech trifft Genuss: Bei Henglein sorgen robuste noax IPCs für effiziente, transparente und sichere Produktion von Spätzle, Knödeln & Co. - seit über einem Jahrzehnt. Frische Spätzle, zarte Knödel und cremige Gnocchi - damit diese Produkte in bester Qualität in den Regalen landen, setzt die Henglein-Gruppe auf modernste Technik. Seit über zehn Jahren sind die robusten Industrie-PCs von noax ein unverzichtbarer Bestandteil der Produktion. Sie garantieren Effizienz, Transparenz und Rückverfolgbarkeit bei der Herstellung der beliebten Convenience-Lebensmittel. High-Tech für maximale Prozesssicherheit

In der Lebensmittelindustrie sind Zuverlässigkeit und Hygiene essenziell. Henglein verarbeitet jährlich über 150.000 Tonnen frische Produkte an mehreren Standorten. Um eine durchgängige Produktionskontrolle und -dokumentation zu ermöglichen, setzt das Unternehmen auf modernste Technologie: Die Industrie-Panel-PCs von noax steuern Produktionsprozesse, dokumentieren Arbeitsschritte und unterstützen die Mitarbeiter bei der Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Integration mit SAP S/4HANA für Echtzeit-Datenanalyse

Mit der Einführung von SAP S/4HANA wurde die Digitalisierung der Produktionsprozesse weiter vorangetrieben. Die noax IPCs ermöglichen die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen in Echtzeit, wodurch Effizienzsteigerungen und eine verbesserte Produktionsplanung realisiert werden. "Alle Daten über die Produktion haben wir zu jedem Moment live im System. Wir wissen genau, wie effizient unsere Produktion gerade ist und können nach Bedarf sofort Maßnahmen ergreifen", erklärt Daniel Henglein, Mitglied der Geschäftsleitung. Robuste Hardware für anspruchsvolle Umgebungen

In der Produktion sind die Industrie-Touchpanel-PCs extremen Bedingungen ausgesetzt: Mehlstaub, Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung stellen hohe Anforderungen an die Hardware. Die komplett geschlossenen noax IPCs mit Edelstahlgehäuse und IP69K-Schutzstandard widerstehen diesen Belastungen mühelos. "Von der Lauffähigkeit her und von der Leidensfähigkeit der Geräte in der Produktion sind die noax IPCs echt top"- so gab es nur einen einzigen Ausfall, und das durch einen Bedienfehler", bestätigt die IT-Leitung von Henglein. Optimierte Bedienbarkeit für höchste Effizienz

Mit der Erweiterung des IPC-Bestands um 38 großformatige noax S21WP-Terminals wurde nicht nur die Darstellung von Produktionsdaten verbessert, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Dank des reaktionsschnellen Touchscreens lassen sich die Geräte sogar mit Handschuhen präzise bedienen. Dies trägt zur weiteren Optimierung der Produktionsprozesse bei. Zukunftssichere Lösung für die Lebensmittelindustrie

Durch die langjährige Partnerschaft mit noax Technologies setzt Henglein auf eine bewährte und zukunftssichere Lösung für seine Produktionsprozesse. Die Industrie-Panel-PCs leisten einen entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung, Prozessoptimierung und Digitalisierung der Lebensmittelproduktion. "Die Qualität, ihre Lebensdauer und die Ausfallsicherheit der noax IPCs sind einfach so gut… Wir würden uns auf alle Fälle wieder für noax entscheiden", resümiert Daniel Henglein. Mit dieser strategischen Entscheidung bleibt Henglein seiner Philosophie treu: Hochwertige Convenience-Produkte durch den Einsatz modernster Technologien herzustellen und den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: noax Technologies AG

