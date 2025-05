Startseite X-CELL trotzt konjunkturellen Herausforderungen Pressetext verfasst von X-CELL AG am Fr, 2025-05-16 10:54. Bei der X-CELL AG wachsen in 2024 erneut Umsatz und Gewinn Der Düsseldorfer Corporate-Learning-Anbieter X-CELL AG konnte auch im schwierigen konjunkturellen Umfeld des Jahres 2024 Verkaufszahlen und Ergebnis erneut steigern. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Umsatzsteigerung von 3?% und eine Gewinnsteigerung von 15?% erzielt.

Dazu CEO Marco Tesche: „Dass wir mit unserer bisherigen Lösung erneut ein so erfolgreiches Geschäftsjahr abschließen konnten, unterstreicht den konkreten Nutzen unserer Technologie für Unternehmen und andere Organisationen. Mit der neuen Version in den Startlöchern, die umfassende KI-Funktionalitäten integriert, heben wir die Prozessautomatisierung auf ein neues Niveau – von der Konzeption bis zur grafischen Ausgestaltung. Unser Ziel ist es, Organisationen jeder Größe zu befähigen, effizienter und produktiver zu agieren – mit Lösungen, die sofort einsetzbar, wirtschaftlich skalierbar und technisch up to date sind. Wir sehen den kommenden Entwicklungen mit Vertrauen entgegen – 2025 hat für uns bereits vielversprechend begonnen. Besonders unser Angebot im Bereich KI-Training erfreut sich großer Nachfrage und zeigt, wie stark der Bedarf an Schulungen für die wachsenden KI-Aktivitäten in den Unternehmen bereits ist.“ Über die X-CELL AG

Gesellschaftsform: nicht börsennotierte Aktiengesellschaft

Gründungsdatum: 29. April 2002

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Vorstand: Marco Tesche (Vorsitzender), Marco Bertelwick,

Anja Drews, Franziska Martinko, Christian Schubert

Homepage: www.x-cell.com

Geschäftsbereiche: Consulting, Software, Content

Anzahl Schulungsteilnehmer: > 7 Mio. in über 100 Ländern

Kunden: >1.000 (davon 67 der 500 weltweit umsatzstärksten Unternehmen)

Anzahl verwendeter Sprachen: > 25

Festangestellte Mitarbeiter: 48 Die X-CELL AG bietet alles aus einer Hand, was Organisationen für erfolgreiches Bildungsmanagement

und E-Learning-Projekte benötigen: Exzellente Beratung, innovative Software, hochwertigen Content

und alle Services wie Hosting, Übersetzungen und Schulungen. Auf die Produkte und

Dienstleistungen der X-CELL AG vertrauen über 1.000 Kunden weltweit. AcademyMaker ist die intuitiv bedienbare E-Learning-Komplettlösung. Mit dem integrierten

Autorensystem lassen sich selbständig schnell und effizient E-Learnings erstellen. Das Learning

Management System steuert die Zuweisung der Teilnehmenden zu Trainings und bietet vielfältige

Kommunikations- und Auswertungsmöglichkeiten. In Kombination mit dem leistungsstarken

Buchungssystem und der effizienten Terminverwaltung von AcademyManager wird es zur All-in-One-

Lösung für effizientes Bildungsmanagement, in welcher auch alle anderen Schulungsformen wie

Classroom-Trainings oder Webinare verwaltet werden können. AcademyManager Unlimited bietet Organisationen mit erhöhtem oder schwankendem Bedarf an

internen und externen Teilnehmenden eine maximale Flexibilität durch eine unlimitierte

Nutzeranzahl. Weiterhin bietet X-CELL ein stetig wachsendes Portfolio an sofort einsetzbaren, zertifizierten ELearnings

aus den Bereichen Compliance, Datenschutz, Arbeitsschutz, Nachhaltigkeit uvm. Die

Inhouse-Agentur erstellt auf Wunsch auch individuelle E-Learnings auf höchstem kreativen und

didaktischen Niveau. Alle Software-Lösungen und Content-Angebote der X-CELL AG sind sowohl als SaaS/ ASP- Lösung

(Miete) als auch als On Premise-Lösung (Kauf) erhältlich. Public Relations

X-CELL AG

Schloss Lanke

Lanker Dorfstraße 10

16348 Wandlitz

presse@x-cell.com

+49 33397 1298-0 Über X-CELL AG Komplettes Benutzerprofil betrachten